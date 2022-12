Redmi ha organizzato un evento per il 27 dicembre in Cina, in occasione del quale il produttore lancerà tra le altre cose anche alcuni dispositivi indossabili: stiamo parlando di Redmi Watch 3, Redmi Band 2 e Redmi Buds 4 Lite.

Nelle scorse ore il produttore ha deciso di dare un piccolo “antipasto” a chi attende con impazienza di scoprire quelle che saranno le principali caratteristiche di questi tre device, pubblicando un’immagine che ce li mostra in anteprima.

Ecco come saranno Redmi Watch 3, Redmi Band 2 e Redmi Buds 4 Lite

La seguente immagine, pubblicata sul social cinese Weibo, ci permette di scoprire quelli che saranno i design del nuovo smartwatch di Redmi, della sua nuova smartband e delle sue nuove cuffie true wireless.

Stando a quanto è possibile apprendere da tale immagine, Redmi Watch 3 può contare sulla parte laterale destra su un pulsante per accendere e spegnere l’orologio o per navigare tra i suoi menu, è dotato di uno schermo con cornici piatte e ha una versione con un cinturino verde chiaro.

Redmi Band 2 presenta invece un design che ricorda quello di Xiaomi Band ed entrambi tali device possono vantare un cinturino in color carne.

Per quanto riguarda Redmi Buds 4 Lite, infine, queste cuffie sembrano poter contare su un design curato e si caratterizzano per una combinazione di colori nero e verde.

C’è da tenere presente che il occasione della 2023 New Year Conference di Redmi di fine mese il produttore cinese presenterà ufficialmente anche gli smartphone della serie Redmi K60 e Redmi Note 12 Pro Speed Edition, device con cui affronterà tutta la prima parte del prossimo anno.

In sostanza, Redmi ha deciso di chiudere il 2022 con il botto, in modo da iniziare l’anno nuovo con una gamma di nuovi prodotti che abbracciano tutti i settori mobile.

Restiamo in attesa di scoprire quando questi tre dispositivi arriveranno nei mercati europei e in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare.

