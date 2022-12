Il settore delle auto elettriche è senza dubbio uno dei più vivaci tra quelli che appartengono al mondo della tecnologia e, pertanto, anche i principali produttori di dispositivi mobile guardano con interesse alla possibilità di espandere i loro business per provare ad avvicinarsi a quello della mobilità elettrica.

Apple, ad esempio, già da alcuni anni sta progettando la tanto chiacchierata Apple Car e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe trovare in LG una valida alleata: il colosso coreano, al momento il secondo produttore al mondo di batterie per veicoli elettrici, potrebbe fornire varie componenti per la realizzazione di questa attesa auto.

LG ha grandi progetti per Apple Car

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, un analista di KB Securities, Kim Dong-Won, ritiene che LG Group, che può vantare una gamma completa di componenti per veicoli elettrici, è da considerare come un potenziale partner per l’Apple Car e potrebbe aver persino istituito un gruppo di lavoro per proporsi come uno dei più validi possibili fornitori per il colosso di Cupertino.

In questo gruppo vi sarebbero membri delle divisioni LG Energy Solutions (che realizza le batterie per le auto di Tesla), LG Innotek (che fornisce a Tesla i componenti per il suo sistema di guida autonoma), LG Electronics (che produce componenti per veicoli elettrici) e LG Display (a cui si deve il Mercedes Hyperscreen).

In sostanza, nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, LG avrebbe varie carte da giocare per provare a convincere Apple a puntare sulle soluzioni offerte dal colosso coreano.

Pare che sia stata proprio Apple a contattare LG al fine di valutare la possibilità di una partnership tra queste due aziende ma il produttore statunitense già da un po’ di tempo si sta guardando intorno alla ricerca di società affidabili ed esperte con cui collaborare per la realizzazione di Apple Car.

L’obiettivo del colosso di Cupertino è riuscire a definire la catena di approvvigionamento delle componenti entro la fine del 2023, in modo da poter arrivare al lancio sul mercato di Apple Car nel 2026.