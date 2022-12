Continua il processo di trasformazione di Twitter, popolare social network che sta vivendo una parte finale del 2022 piuttosto travagliata in seguito alla sua acquisizione da parte di Elon Musk, che ha letteralmente fatto accendere i riflettori su questa piattaforma.

Negli ultimi mesi, infatti, Twitter è balzato agli onori della cronaca per le rivoluzioni promesse dall’eccentrico miliardario e poi per le varie novità man mano introdotte, alcune delle quali hanno suscitato polemiche e messo in allarme persino le autorità dell’Unione Europea, fino ad arrivare al colpo di scena dei giorni scorsi, quando Elon Musk ha annunciato di avere deciso di dimettersi dal ruolo di CEO del social network.

Twitter lancia un’altra novità per gli utenti

Nelle scorse ore, attraverso l’account ufficiale, il team di Twitter ha annunciato l’introduzione di una funzionalità già anticipata: ci riferiamo al contatore delle visualizzazioni, che andrà a posizionarsi accanto al numero di commenti, retweet e Mi piace.

Ecco come viene descritta questa nuova funzione sul sito di supporto:

I conteggi delle visualizzazioni mostrano il numero totale di volte in cui un Tweet è stato visualizzato. Con i conteggi delle visualizzazioni, puoi vedere facilmente la portata dei tuoi Tweet e dei Tweet che vedi sulla Timeline. Appariranno accanto all’icona di analisi su ogni Tweet.

Il team di Twitter precisa che tutti potranno vedere il conteggio delle visualizzazioni sui Tweet e che ai fini di questo dato verranno conteggiati tutti coloro che visualizzano un determinato Tweet (incluso il suo autore) e ciò a prescindere da dove lo vede. Inoltre, se si visualizza un Tweet più di una volta, possono essere conteggiate più visualizzazioni.

Sono esclusi da questa nuova funzionalità i Tweet più vecchi, quelli delle comunità e quelli dei Circle.

Il conteggio delle visualizzazioni è già disponibile sulle app per iOS (la trovate qui) e Android (la trovate qui) ed è in arrivo anche sulla versione Web della piattaforma.