La casa automobilistica Stellantis NV ha annunciato oggi di aver finalizzato l’acquisizione di aiMotive, uno dei principali sviluppatori di intelligenza artificiale avanzata e software di guida autonoma.

Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis, ha affermato che l’acquisizione di aiMotive accelererà il percorso di Stellantis per diventare un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e raggiungere i suoi obiettivi Dare Forward 2030.

Il portavoce di Stellantis ha aggiunto che grazie all’esperienza di livello mondiale di aiMotive, la casa automobilistica migliorerà il suo sistema di intelligenza artificiale e la sua piattaforma tecnologica di guida autonoma STLA AutoDrive.

László Kishonti, fondatore e CEO di aiMotive, si dichiara lieto che sette anni dopo la fondazione la società possa contribuire all’ambizione di Stellantis per rendere le auto di milioni di clienti migliori, più sicure e più intelligenti.

Stellantis completa l’acquisizione di aiMotive che manterrà la sua indipendenza

aiMotive opererà come sussidiaria di Stellantis, mantenendo la sua indipendenza operativa e il fondatore László Kishonti rimarrà come CEO. L’azienda continuerà inoltre a operare sul mercato con aiSim, aiData e aiWare, fornendo le sue soluzioni tecnologiche in quelle aree chiave a clienti terzi.

Stellantis istituirà un consiglio di amministrazione per supervisionare aiMotive preservandone l’autonomia e la mentalità di avvio di rapida innovazione.

A ottobre Stellantis, nata dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler, ha affermato che produrrà solamente veicoli elettrici, seguendo quello che sarebbe il volere della clientela di riferimento.

