ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi Mini PC ExpertCenter PN64 e PN52 che vanno ad arricchire la gamma di dispositivi del brand. Si tratta di nuovi Mini PC destinati a diventare un riferimento assoluto nel segmento dei PC da 1 litro proponendo un form factor compatto, con un sistema di smaltimento del calore innovativo e specifiche tecniche di ottimo livello, con la possibilità di sfruttare i processori Intel o AMD. Ecco i dettagli completi in merito ai nuovi Mini PC di casa ASUS:

ASUS svela i nuovi Mini PC ExpertCenter PN64 e PN52

La nuova gamma di Mini PC di ASUS è composta da due modelli che arrivano sul mercato in diverse varianti. Le dimensioni sono pari a 120 x 130 x 58 mm ed è presente il supporto fino a quattro display in contemporanea, per tante possibili applicazioni multi-tasking, oltre ad una connettività I/O completa. I nuovi Mini PC di ASUS integrano il software MyASUS che offre tante funzionalità aggiuntive come la possibilità di sfruttare la tecnologia di cancellazione bidirezionale del rumore basata su IA.

Il primo modello della nuova gamma è il Mini PC ExpertCenter PN64. Si tratta di una soluzione dotata di processori Intel Core di 12° generazione. Il Mini PC arriva sul mercato in tre varianti:

Intel Core i7-12700H

Intel Core i5-12500H

Intel Core i3-1220P

Tra le specifiche troviamo una dotazione che comprende fino a 32 GB di memoria RAM e varie opzioni di storage SATA 6 e M.2 2280. Il Mini PC è realizzato per garantire un accesso semplificato ai moduli di memoria, in modo da rendere ancora più agevole l’aggiunta di ulteriori componenti.

Per quanto riguarda la connettività troviamo il supporto al WiFi 6E e al Bluetooth 5.2. C’è anche una ricca dotazione di porte con una USB 3.2 Gen 2, una USB 3.2 Gen 2 Type C, due HDMI 2.0 oltre ad una porta Intel 2.5 Gbps RJ45LAN ed una porta configurabile in modo da adattare il Mini PC a vari scopi, in base alle proprie esigenze.

ASUS ha lanciato anche la versione “gemella” del suo Mini PC. Si tratta del nuovo ExpertCenter PN52. In questo caso, è possibile configurare il Mini PC con processori di casa AMD. Le opzioni disponibili sono:

AMD Ryzen 9 5900HX

9 5900HX AMD Ryzen 7 5800H

7 5800H AMD Ryzen 5 5600H

Anche in questo caso, troviamo diverse opzioni per quanto riguarda le configurazioni di RAM e storage oltre che una dotazione di porte completa ed in grado di rendere il Mini PC versatile e completo, adatto a tutti gli usi.

Prezzi e disponibilità

ASUS ha annunciato l’arrivo sul mercato dei nuovi Mini PC ExpertCenter PN64 e PN52 che sono disponibili in Italia a partire da questa settimana. Le configurazioni sono diverse e tutti i modelli sono ampiamente aggiornabili. In Italia, la nuova gamma di Mini PC di ASUS parte da:

799 euro per il PN52 in configurazione con processore Ryzen 5 5600h , 4 GB di memoria RAM e 256 GB di storage

per il in configurazione con processore , 4 GB di memoria RAM e 256 GB di storage 879 euro per il PN64 in configurazione con processore Intel Core i3-1220P, 4 GB di memoria RAM e 256 GB di storage

Naturalmente, i prezzi di partenza sono solo indicativi. I nuovi Mini PC di ASUS sono ampiamente personalizzabili, con la possibilità di accedere a CPU più potenti oppure di aumentare RAM e storage (in questo caso anche in un momento successivo all’acquisto) con estrema semplicità.

Per tutti i dettagli in merito ai nuovi Mini PC di ASUS è possibile fare riferimento alle pagine prodotto del sito ufficiale dai seguenti link:

I Mini PC possono acquistati presso i vari rivenditori di prodotti ASUS e, in alcune configurazioni, sono già disponibili anche su Amazon.

Leggi anche: Disponibili in Italia i nuovi monitor da gaming ASUS ROG Swift OLED