Gli studenti dell’Università del New South Wales hanno realizzato il prototipo di un’auto alimentata dall’energia solare tramite pannelli fotovoltaici applicati sulla carrozzeria.

Il concept ha stabilito un nuovo primato certificato dal Guinness World Record percorrendo 1.000 km con una sola ricarica in meno di 12 ore.

L’auto a energia solare Sunswift 7 entra nel Guinness World Record

Per realizzare la Sunswift 7 il team è partito da una Tesla Model S che è stata opportunamente alleggerita al peso di 500 kg e dotata di un powertrain in grado di massimizzare il contributo del sole e di una carrozzeria in grado di offrire un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,095, un valore record addirittura inferiore a quello dalla Mercedes EQXX che ha ottenuto un ottimo Cx di 0,17.

La Sunswift 7 ha concluso la prova in 11 ore, 52 minuti e 8 secondi consumando in media 3,8 kWh/100 km, molto meno delle auto elettriche di serie che tipicamente hanno un consumo tra i 15 e i 20 kWh/100 km.

Anche se privo di climatizzatore e non replicabile in serie, il prototipo ha fornito la prova di fattibilità originariamente prefissata: creare un’auto elettrica alimentata a energia solare.

Il risultato è il frutto del duro lavoro di 50 studenti universitari australiani di grande talento che hanno lavorato senza sosta per 18 mesi coordinati da Richard Hopkins, ingegnere che in passato è stato a capo del programma di Formula 1 del team Red Bull Racing.

