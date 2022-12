Manca ancora qualche settimana al CES 2023 di Las Vegas, eppure diverse aziende hanno già iniziato ad anticipare quel che presenteranno in sede di evento, come nel caso di Lenovo, che ha dato fondo a praticamente tutti i suoi assi nella manica. Anche la nipponica Sony sarà della partita, sia con una novità di grosso rilievo, relativa al primo veicolo elettrico della joint venture Sony Honda Mobility che, a margine, con annunci relativi al visore Playstation VR 2.

Il concept del veicolo elettrico in collaborazione con Honda

Partendo dalla novità principale, dal Las Vegas Convention Center, il 4 Gennaio Sony e Honda (che nel progetto riverserà le sue competenze nella produzione, post-vendita e assistenza tecnica) dovrebbero svelare il concept del loro veicolo elettrico che, frutto delle catene di assemblaggio, fissate inizialmente in Nord America (con vendite online) e poi in predicato di arrivare anche in Giappone, dovrebbe essere pre-ordinabile nella prima metà del 2025, per poi essere venduto entro la fine dello stesso anno.

Secondo alcune precedenti dichiarazioni del CEO di Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, il veicolo in questione, ispirato ai principi di Autonomy, Augmentation, e Affinity, sarà ad alto valore aggiunto. Per spiegare questo, in precedenza, la joint venture aveva accennato al fatto che il veicolo avrebbe usato la guida autonoma di livello 2+ nella maggior parte dei casi e, in alcune circostanze, quella di livello 3. Sempre per offrire valore agli utenti, è stato fatto riferimento all’integrazione di servizi in abbonamento. Al pari di quanto fatto da Tesla con alcuni suoi veicoli, anche Sony Honda Mobility potrebbe inserire elementi videoludici, ovviamente targati Sony, con riferimento alla PlayStation 5.

Novità anche videoludiche

L’altro segno della presenza di Sony al CES 2023 è stato svelato da un video, caricato sul canale YouTube del brand, che mostra, in modo chiaro e inequivocabile, il visore PlayStation VR 2, che fu presentato nella conferenza stampa al CES 2022, assieme al controller Sense e, quanto ai giochi, assieme al trailer di Horizon Call of the Mountain. Secondo alcune ipotesi, Sony potrebbe usare la nuova comparsata, al CES di quest’anno, quale occasione per mostrare il nuovo visore in azione, dettagliare altre specifiche tecniche, magari svelare qualche sorpresa in merito al prodotto e, perché no, tirar fuori dal cilindro la line-up di giochi previsti per il lancio del PlayStation VR 2, il cui arrivo sul mercato è previsto per l’inizio del 2023, con l’Italia che potrà averlo a disposizione già da Febbraio, per la bella cifra di 599,99 euro.

Altre ipotesi caldeggiano la possibilità che possa esservi spazio anche per l’annuncio, in tono minore, di alcuni videogame della console di nuova generazione PlayStation 5, ma è anche vero che, essendo il CES dedicato più all’elettronica consumer, Sony potrebbe decidere di optare, come già fatto in passato, per un evento ad hoc in merito. Per scoprire quel che il gigante nipponico svelerà al CES 2023, quindi, non c’è molto da fare che sintonizzarsi sul suo canale ufficiale YouTube, per l’evento che il brand terrà in un orario proibitivo per le latitudini italiane, in quanto fissato tra le ore 2:00 e 3:00 del prossimo 5 gennaio.