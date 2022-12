Come ogni mese, Microsoft ha aggiornato le app che compongono il pacchetto Office. Microsoft Excel, il software di gestione di fogli elettronici, ha ottenuto diverse funzionalità nel mese di dicembre, disponibili nelle versioni web, Windows e macOS.

La funzionalità IMMAGINE di Excel e come si usa

La novità più importante riguarda una funzionalità che Microsoft ha iniziato a testare con Office Insider ad agosto. Questa è la nuova funzione IMMAGINE, che consente di inserire immagini direttamente in una cella da una posizione di origine. Questa funzione aggiunge anche testo alternativo per l’immagine, in modo che sia leggibile per gli utenti ipovedenti e semplifica la manipolazione delle immagini all’interno di un foglio di lavoro di Excel.

Con il nuovo aggiornamento le immagini possono far parte del foglio di lavoro, invece di fluttuare sul foglio stesso come avveniva in precedenza. Inoltre, è possibile spostare e ridimensionare le celle, ma anche ordinare, filtrare e lavorare con le immagini all’interno di una tabella Excel. Questo miglioramento sblocca e facilita molti nuovi scenari, come il monitoraggio degli inventari o la creazione di dashboard per i dipendenti.

Affinché tutto funzioni correttamente, è necessario digitare quanto seguente all’interno di una cella:

[Obbligatorio] fonte : percorso URL del file di immagine con un protocollo “https”. [Obbligatorio]. (Nota: I formati di file supportati includono BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO e WEBP.

: percorso URL del file di immagine con un protocollo “https”. [Obbligatorio]. (Nota: I formati di file supportati includono BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO e WEBP. [Opzionale] alt_text : Testo alternativo che descrive l’immagine per l’accessibilità.

: Testo alternativo che descrive l’immagine per l’accessibilità. [Opzionale] Dimensionamento : specifica le dimensioni dell’immagine. Esistono diversi valori possibili: 0 : adattare l’immagine nella cella e mantenere le proporzioni. 1 : riempire la cella con l’immagine e ignorarne le proporzioni. 2 : mantenere le dimensioni originali dell’immagine, che possono superare il limite della cella. 3 : personalizzare le dimensioni dell’immagine usando gli argomenti altezza e larghezza.

: specifica le dimensioni dell’immagine. Esistono diversi valori possibili: [Opzionale] Altezza : altezza personalizzata dell’immagine in pixel.

: altezza personalizzata dell’immagine in pixel. [Opzionale] Larghezza: larghezza personalizzata dell’immagine in pixel.

È importante prestare attenzione alla personalizzazione dell’altezza e della larghezza perché potrebbe inclinare le proporzioni o la relazione proporzionale tra l’altezza e la larghezza dell’immagine originale.

Come detto, la funzione IMMAGINE è disponibile sul Web, Windows e Mac. Gli Office Insider possono provare questa funzione anche su Android, anche se non è ancora disponibile per tutti.

Altri aggiornamenti minori di Excel

Oltre alla funzione IMMAGINE, la versione web di Excel ha ricevuto alcuni miglioramenti. Ciò include i nuovi suggerimenti di formule, che analizzano i dati nelle celle e forniscono suggerimenti per le formule che si potrebbe voler usare in una determinata cella. Ad esempio, una cella in una riga chiamata “totale” dopo una serie di numeri suggerirà automaticamente di utilizzare la funzione SOMMA.

Inoltre, da oggi Excel può anche suggerire formule basate su esempi di celle precedenti. Se nei dati inseriti in precedenza è presente un modello identificabile, Excel può suggerire una formula per riempire le celle rimanenti in un intervallo specifico. Ecco un video esplicativo che permette di capire come funziona questa aggiunta.

Altre nuove aggiunte includono nuovi suggerimenti per correggere i collegamenti interrotti per le cartelle di lavoro salvate sul cloud. Ora c’è anche una barra di ricerca nel riquadro Query in modo da poter trovare più facilmente le query.

Passando alla versione Windows di Excel, molte delle nuove aggiunte sono esclusive per i membri Insider. L’unica modifica disponibile per tutti, a parte la funzione IMMAGINE di cui abbiamo già parlato, è una nuova scorciatoia da tastiera (Alt + F12 o Opzione + F12 su Mac) per aprire l’editor Power Query.

I partecipanti al programma Insider possono usufruire di funzionalità aggiuntive e avanzate, a partire dalla possibilità di creare dati Power Query nidificati, il che significa che è possibile avere dati come sottolivello di altri dati. Inoltre, la funzionalità Ottieni Dati Power Query può ora importare dati dalle celle usando la formula Dynamic Array.

Queste modifiche sono disponibili sin da ora o sono in fase di implementazione. È possibile che alcune funzionalità non siano ancora presenti nella versione Excel attualmente installata, in quanto soggette a test ulteriori nel programma Office Insider per poi essere rilasciate ufficialmente per tutti.