In un periodo come questo, caldo di offerte e di Black Friday, questi nuovi monitor da gaming firmati ASUS ROG potrebbero sfuggire ai tanti appassionati di videogiochi. E sarebbe un peccato considerando la tecnologia che questi nuovi Swift OLED portano sul campo.

Nella giornata di oggi arrivano in Italia due nuovi monitor di grandi dimensioni, da 42″ e da 48″ (reali 41,5″ e 47,5″, in ordine) dedicati espressamente a coloro i quali hanno esigenze elevate e cercano dei pannelli di nuova generazione ricchi di tecnologia, e soprattutto non badano a spese. E visto che sono disponibili all’acquisto proprio da oggi, vale la pena scoprirli meglio nei dettagli.

Caratteristiche e peculiarità dei monitor ASUS ROG Swift OLED

A parte la diagonale dei display e le ovvie differenze di peso e ingombri, i due ASUS ROG Swift OLED in questione sono identici. Il più piccolo è siglato PG42UQ, il più grande PG48UQ e, in entrambi i casi trovano posto dei pannelli di alta qualità OLED con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

Fra le caratteristiche salienti di questi ultimi è necessario sottolineare il refresh rate da 138 Hz in modalità overclock, lo spazio colore DCI-P3 al 98%, variazioni cromatiche ridotte (Delta E<2), tempi di risposta di 0,1 millisecondi (GTG), il rivestimento antiriflesso con micro-texture utile a ridurre i riflessi e la presenza di un’opzione di “luminosità uniforme” che promette di mantenere coerente il livello di luminosità in ogni caso. Ultime, ma non per importanza fra le specifiche dei pannelli, l’elevato rapporto di contrasto pari a 1.500.000:1, la certificazione HDR10 e la modalità di colore a 10-bit.

Questi monitor ASUS ROG Swift OLED integrano inoltre un sistema di dissipazione del calore privo di ventole utile a ridurre le temperature di esercizio garantendo maggior longevità e nessun calo prestativo, oltre ad essere utile per evitare gli effetti burn-in delle immagini.

Dal punto di vista audio, integrano due altoparlanti anteriori da 10 watt ciascuno combinati a un woofer da 15, audio curato da Harman Kardon. Mentre per quanto riguarda le porte entrambi i monitor sono dotati di DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1, oltre a due porte HDMI 2.0 e un hub USB con presa per treppiede al corredo per collegare altri dispositivi e periferiche.

ASUS ROG Swift OLED: prezzi e disponibilità in Italia

Sia ASUS ROG Swift OLED PG42UQ che PG48UQ sono già disponibili e acquistabili sul mercato italiano, come anticipato. Il modello da 42″ costa 1.599 euro, quello da 48″ 1.699 euro.

Se interessati, potete comprarli direttamente sullo store di ASUS seguendo i link qui sotto, o su Amazon, non appena saranno disponibili.

Forse ti sei perso: i migliori monitor del mese, la nostra selezione aggiornata