La notizia farà sicuramente felici gli appassionati del settore, OnePlus sta per immettersi nel mercato delle tastiere meccaniche, presentando il suo primo modello il 15 dicembre.

OnePlus ha deciso di produrre una tastiera meccanica, “nuova ed entusiasmante”

Ci sono una moltitudine di lavori che si possono svolgere utilizzando un computer, non tutti richiedono le medesime capacità o competenze ma, se bisogna scrivere tanto, è innegabile come il tipo di tastiera faccia un’enorme differenza; i gusti sono gusti, ma tendenzialmente una tastiera di tipo meccanico è la scelta di coloro che devono utilizzare questo tipo di strumento svariate ore al giorno, per non parlare dell’ambito gaming, dove questo tipo di periferica la fa da padrone.

C’è una vasta scelta sul mercato, in ogni fascia di prezzo e di qualità ci sono tastiere meccaniche di ogni tipo, con switch differenti, key caps differenti, funzionalità differenti e così via; ora in questo marasma di opzioni, si introduce anche OnePlus.

Percy, product manager dell’azienda, ha annunciato che OnePlus porterà “qualcosa di nuovo e qualcosa di eccitante, che ti aiuterà ad essere più produttivo o un giocatore migliore”.

Le informazioni non sono molte al momento, si sa che la tastiera in questione è stata sviluppata con l’aiuto (e secondo i gusti) della community del OnePlus Open Ears Forum, che ha deciso di dotare la periferica delle seguenti peculiarità; la tastiera dovrà:

facilitare una scrivania ordinata

essere una soluzione ergonomica e a basso profilo

offrire svariate possibilità di personalizzazione attraverso key caps e switch

essere conveniente

Non manca molto al 15 dicembre, considerando le parole di Percy possiamo presumere che la nuova tastiera di OnePlus offrirà un design compatto e di basso profilo, varie possibilità di configurazione con differenti switch e key caps, nonché connettività wireless multipiattaforma. Il fatto poi che sia definita “nuova ed entusiasmante” lascia spazio alla fantasia, l’azienda potrebbe aver implementato un trakpad, dei controlli touch o un qualche innovativo elemento di design, ma al momento sono solo congetture; basterà attendere una decina di giorni per scoprire cosa OnePlus ha in serbo per noi.

OnePlus rilascia maggiori informazioni sulla sua tastiera

Il 15 dicembre è passato, ma l’azienda non ha esattamente presentato la nuova tastiera meccanica, piuttosto ha rilasciato diversi dettagli in merito, comprese le tempistiche necessarie per portare a termine il progetto come potete notare dal grafico qui sotto.

Partiamo da uno degli aspetti più soddisfacenti di una tastiera meccanica, il rumore: l’azienda ha deciso di adottare un design a doppia guarnizione, in grado di permettere un’attuazione degli switch calibrata e precisa ma più morbida, non rinunciando però ad un suono definito soddisfacente; la società ci tiene a precisare che lo scopo non è quello di realizzare una tastiera silenziosa, ma semplicemente meno rumorosa.

Secondo OnePlus ciò si tradurrà in un maggiore comfort per quanto riguarda l’utilizzo giornaliero, sia in ambito ufficio (senza andare dunque a disturbare eventuali colleghi) che lato gaming, fornendo comunque un suono soddisfacente per l’utente.

La tastiera poi sarà interamente realizzata in alluminio CNC, in grado di offrire un’esperienza visiva e tattile premium.

La prima tastiera meccanica di OnePlus è stata progettata per essere compatibile con Windows, macOS e Linux, offrendo una soluzione a qualsiasi tipo di utente, che avrà a quanto pare facoltà di personalizzare il layout del dispositivo in base al sistema operativo.

In ultimo l’azienda pone l’accento sulle svariate possibilità di personalizzazione che offrirà il prodotto, partendo dalla possibilità di sostituire gli switch a caldo (senza necessità quindi di scollegare la tastiera) fino ad arrivare al firmware open source che consentirà tutte le canoniche operazioni quali la personalizzazione dell’illuminazione RGB, la rimappatura dei tasti e molto altro.

Insomma attualmente ci troviamo al termine della fase di co-creazione con gli utenti, a gennaio dovrebbe partire la fase di test, mentre nel mese di febbraio dovrebbe aver luogo la presentazione ufficiale del prodotto (anche se al momento non c’è una data precisa); per quel che concerne l’inizio della produzione di massa, questa è stimata per i mesi di marzo o maggio 2023.

