Kickstarter, così come Indiegogo, è una vera e propria fucina di idee e tra questa sta decisamente spopolando Pixel, una tastiera meccanica che in soli 10 minuti ha già raggiunto il suo obiettivo di crowdfunding e che si appresta a raggiungere cifre stratosferiche prima della scadenza.

La tastiera per i veri fan LEGO

C’è stato un tempo in cui i mattoncini LEGO erano un gioco per i più piccoli, utile soprattutto per stimolarne la creatività e la fantasia. Ma negli ultimi anni il marchio ha ottenuto un successo senza precedenti, coinciso con la decisione di coinvolgere un pubblico adulto, composto in gran parte (come il sottoscritto NdR) da quei ragazzini che da piccoli impilavano mattoncini per creare città e castelli.

C’è chi tiene i propri LEGO sotto una teca per proteggerli dalla polvere e c’è chi li vorrebbe ovunque, anche sulla propria scrivania. MelGeek, un gruppo di giovani creativi, ha deciso di proporre qualcosa di decisamente nuovo e poco convenzionale, per avere sempre sottomano i mattoncini colorati anche davanti al proprio computer.

Si chiama Pixel, è una tastiera meccanica e può essere personalizzata a seconda dei propri gusti, utilizzando proprio i mattoncini LEGO. I designer hanno curato ogni piccolo dettaglio, ad esempio aggiungendo un mattoncino tra il keycap e lo switch, così da consentire la realizzazione di pezzi unici, delle vere e proprie opere d’arte.

I più creativi, o avventurosi, potranno anche scegliere di fare a meno dei tradizionali keycap con lettere e numeri e sostituirli con keycap colorati e privi di qualsiasi stampa. Potete rimuovere un keycap e sostituirlo con la vostra minifigure preferita, e lo stesso è fattibile anche con gli switch. MelGeek ha infatti scelto un design hot-swap per la sostituzione “a caldo” degli switch, con la possibilità di creare un mix unico e avere un feedback tattile e sonoro davvero su misura.

Il dongle USB, indispensabile per la connessione senza fili al computer, può essere alloggiato in un apposito scomparto, protetto da due placche compatibili con LEGO e quindi sempre al sicuro. Oltre alla connettività wireless è possibile utilizzare il Bluetooth e un cavo USB Type-C, così da garantire la massima libertà di connessione.

Non mancano ovviamente i LED per dare un tocco di colore alla tastiera così come l’applicazione che permette di creare scorciatoie e per rimappare ogni singolo tasto. Sono disponibili cinque tipi di switch, silenziosi o rumorosi, lineari o con una risposta tattile più marcata.

La parte posteriore è una grande tavolozza, da riempire con tile di ogni tipo, mentre nella parte frontale è presente un’ampia area che circonda i tasti sui quali è possibile dare sfogo alla propria immaginazione e realizzare piccole scenette o costruzioni. Nella confezione di vendita, oltre alla tastiera, trovate 150 mattoncini per le prime personalizzazioni ma come sempre il limite sarà la vostra fantasia.

La campagna di crowdfunding, iniziata poche ore fa, si proponeva di raccogliere poco più di 50.000 euro ma sono bastati pochi minuti per raggiungere l’obiettivo e assicurare l’arrivo sul mercato di Pixel. Le consegne inizieranno dal mese di gennaio e i prezzi partono da 189 dollari. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto su Kickstarter.