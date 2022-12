Negli ultimi anni stiamo assistendo a un ingresso sempre più importante dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite. Anche senza saperlo, molti software fanno uso dell’AI per migliorare gli algoritmi e l’esperienza d’uso dei propri prodotti venendo incontro alle esigenze dei consumatori. I servizi basati su intelligenza artificiale possono rendere molto più potenti ed efficaci l’uso dei programmi ma, allo stesso tempo, sono in grado di rompere le barriere rendendo possibili nuove modalità di interazione difficilmente raggiungibili senza l’ausilio della tecnologia.

Skype utilizza l’intelligenza artificiale

Da sempre Skype è una delle app più usate per le videochiamate. Questi strumenti sono diventati fondamentali negli ultimi anni e se prima erano utilizzati principalmente nel tempo libero, oggi se ne fa largo uso anche in ambito lavorativo. Per questo motivo le aziende che forniscono prodotti di questo tipo devono rimanere al passo dell’innovazione e introdurre novità che possono rendere il loro servizio esclusivo. Da qui, Skype ha deciso di introdurre per la prima volta l’intelligenza artificiale. Per il momento l’uso dell’AI è destinata per le traduzioni ma in futuro il suo utilizzo verrà implementato per altre funzioni.

In particolare, la funzione sarà attiva per le traduzioni delle videochiamate in tempo reale, utilizzando la propria voce naturale. Ciò significa che l’utente può avere una conversazione con qualcuno che parla una lingua diversa dalla propria e la traduzione avverrà automaticamente, in tempo reale, mentre la conversazione va avanti. Questo è un passo molto importante perché abbatte le barriere, aiutando chi non ha dimestichezza con le lingue straniere e ha sempre trovato difficoltà nel comunicare con persone che parlano una lingua diversa dalla propria.

Qui c’è un video esplicativo pubblicato da Skype che mostra un esempio di come funziona la novità e di come può essere usata dagli utenti.

L’uso dell’intelligenza artificiale aprirà molte porte: si pensi alla facilità con cui sarà possibile condurre interviste internazionali, riunioni con partner esteri e tanto altro. Questi sono solo due esempi ma le possibilità sono davvero infinite e lasciano ampio spazio alla creatività.

Come funziona la traduzione in tempo reale

Skype ha voluto rendere le cose semplici. La funzione fa uso dell’intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo avviene utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale e una di elaborazione del linguaggio naturale, che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata.

Se si attiva l’uso dell’intelligenza artificiale, Skype userà i dati raccolti in tempo reale per campionare le parole e sintonizzare la traduzione in modo che la conversazione risulti naturale e il più simile possibile alla voce reale, evitando l’effetto robotico.

Le traduzioni sono disponibili per diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, cinese e altre ancora. Per attivarlo durante una chiamata, bisogna recarsi sui tre puntini che corrispondono al menu “Altro” e selezionare “Traduci”. Skype guiderà entrambi i partecipanti a iniziare a tradurre la conversazione con delle grafiche a schermo.

Le traduzioni in tempo reale con voce naturale arriveranno nelle videochiamate di gruppo nei prossimi mesi. Nonostante la novità, Skype ha annunciato che non si fermerà qui ma introdurrà altre IA per rendere migliore e sempre più inclusiva l’esperienza del servizio.