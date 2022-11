Alcuni tra voi potrebbero essere particolarmente interessati allo sviluppo di ChromeOS, tanto da voler sempre conoscere in anteprima le ultime novità disponibili; i più smaliziati sono probabilmente già sulla versione Canary del sistema operativo, altri magari si accontentano della versione Beta e altri ancora, magari per avere una maggiore stabilità garantita preferiscono rimanere sulla versione stabile, spulciando in giro per il web alla ricerca delle future funzioni che Google ha in programma di aggiungere.

Google pensa a tutti voi appassionati e annuncia con un post sul blog ufficiale il nuovo Beta Tester Hub, un unico luogo (senza doversi arrabattare tra i diversi blog del colosso) dove reperire facilmente tutte le nuove funzioni di ChromeOS Beta disponibili per tutti.

Google lancia il nuovo Beta Tester Hub, le ultime novità di ChromeOS Beta disponibili per tutti

Che abbiate intenzione di testare le ultime novità disponibili, o anche solo dare un’occhiata ai futuri aggiornamenti in arrivo su ChromeOS, il nuovo Beta Tester Hub è il luogo adatto a voi; ogni volta infatti che verrà rilasciata una nuova funzionalità l’Hub sarà aggiornato con tutte le informazioni sulle funzione Beta da testare.

Lo scopo di Google con la creazione del nuovo Hub è quello di incoraggiare gli utenti non solo a provare le nuove funzionalità Beta, ma anche e soprattutto a fornire feedback sul loro funzionamento direttamente al team di sviluppo di ChromeOS, così da contribuire a scovare e risolvere eventuali bug. Qualora foste particolarmente esperti, sappiate che l’Hub vanta anche una sezione dedicata ai cosiddetti utenti Gold+, i quali riceveranno in anteprima dettagli sulle funzionalità che sono ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Per invogliare gli utenti ad unirsi al nuovo Beta Tester Hub inoltre, Google mette in palio dei non meglio specificati gadget per le prime 500 persone che scaricheranno l’ultima versione Beta e si iscriveranno per diventare esperti di prodotto (è possibile registrarsi da qui); per tutti gli altri rimane comunque la possibilità di “incontrare” il team di sviluppo di ChromeOS, conoscere le nuove funzioni e fornire feedback in merito.

Potrebbe interessarti anche: Steam sui Chromebook entra nella fase Beta (finalmente)