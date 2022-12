Continuano le novità in casa Twitter, la popolare piattaforma social che nei mesi scorsi è stata acquistata dall’eccentrico miliardario Elon Musk.

L’ultima della serie riguarda Revue, uno strumento dedicato a chi desidera gestire le varie newsletter e che chiuderà i battenti il mese prossimo: nelle scorse ore, infatti, è stata comunicata la fatidica data, ossia il 18 gennaio 2023.

Twitter manda in pensione Revue

Sul sito ufficiale di Revue è anche stato pubblicato un annuncio:

Nel gennaio 2021 Twitter ha acquisito Revue come parte di un impegno continuo per migliorare l’esperienza di Twitter per gli scrittori di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere più facile per questi scrittori connettersi con i loro lettori e futuri abbonati su Twitter, aprendo nuove opportunità per i lettori di connettersi meglio con gli scrittori e i loro contenuti. L’integrazione di Revue in Twitter ha fornito un enorme valore, aggiungendo le nuove funzionalità del prodotto che offrono agli scrittori più opzioni per connettersi con il proprio pubblico.

Questa è stata una decisione difficile perché sappiamo che Revue ha una base di utenti appassionati. Siamo grati a tutti coloro che hanno utilizzato il nostro servizio nel corso degli anni e speriamo di poter continuare ad aiutarti a creare una community con i tuoi lettori su Twitter.

A partire dal 18 gennaio 2023 gli utenti non saranno più in grado di accedere ai loro account e tutti i dati del servizio verranno eliminati.

Il team di Revue invita gli scrittori a scaricare dal database del servizio prima di quella data gli elenchi dei loro abbonati e un archivio con le informazioni utili.

La decisione di chiudere Revue dovrebbe fare parte delle strategie che Elon Musk ha deciso di seguire per rilanciare il social network dell’uccellino, riducendo gli sprechi e concentrandosi soprattutto sulla piattaforma principale, andando via via ad abbandonare i servizi “secondari”.