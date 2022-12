C’è tempo fino al prossimo 20 di dicembre per sfruttare la nuova promozione di TIM che consente ai nuovi clienti che attivano un abbonamento per la connessione Internet di casa di ricevere, come bonus aggiuntivo completamente gratuito, un Google Nest Mini in regalo. Si tratta di un plus interessante che va ad arricchire un’offerta già completa e decisamente conveniente per i già clienti TIM di telefonia mobile. Ecco, quindi, tutti i dettagli sulla promozione appena lanciata da TIM e disponibile solo per pochi giorni:

Google Nest Mini in regalo con TIM WiFi Power Smart

Scegliere TIM come operatore per la connessione Internet di casa conviene ancora di più. Il provider, infatti, mette a disposizione, fino al prossimo 20 di dicembre, una promozione sicuramente molto interessante. Per i nuovi clienti, infatti, è disponibile in regalo il Google Nest Mini, apprezzato smart speaker del valore di 59 euro. Si tratta, quindi, di un bonus di sicuro interesse che va a sommarsi agli altri vantaggi garantiti da TIM.

Per ricevere il Google Nest Mini in regalo è possibile attivare l’offerta TIM WiFi Power Smart. La promozione in questione include una linea telefonica fissa con chiamate illimitate (disponibili in esclusiva per chi sceglie l’attivazione online) ed una connessione illimitata. L’accesso ad Internet avviene tramite fibra ottica FTTH fino 1 Giga in download e 300 Mega in upload.

In caso di assenza della copertura della rete FTTH, la connessione sarà realizzata sfruttando la rete in fibra mista rame FTTC dell’operatore, con velocità massima di connessione pari a 200 Mega in download e 20 Mega in upload. In alternativa, c’è la possibilità di attivare l’offerta tramite rete ADSL e, quindi, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

TIM WiFi Power Smart presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. L’offerta include anche un anno gratis del servizio Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa oltre al servizio TIM Navigazione Sicura. Per tutti i nuovi clienti è previsto un contributo di attivazione di 19,90 euro una tantum.

Da notare, invece, che il modem TIM HUB+ è incluso per tutti i nuovi clienti ed il suo costo (10 euro al mese per 24 mesi) è già incluso nel canone di 29,90 euro al mese (le rate sono da pagare solo in caso di recesso o di passaggio ad altro operatore.

L’offerta fibra di TIM conviene ancora di più per chi ha già TIM come operatore di telefonia mobile. Per i già clienti TIM di rete mobile, infatti, l’attivazione di TIM WiFi Power Smart consente di sfruttare TIM Unica, la promozione che garantisce Giga illimitati senza costi aggiuntivi per le SIM abbinate.

I clienti di rete fissa possono abbinare al proprio abbonamento fino ad un massimo di 6 SIM TIM su cui avere Giga illimitati. Non è necessario che la SIM sia intestata alla stessa anagrafica a cui fa riferimento l’abbonamento di rete fissa. Si tratta, quindi, di un bonus extra che non prevede costi aggiuntivi e che può essere attivato da tutta la famiglia.

Per attivare TIM WiFi Power Smart con Google Nest Mini in regalo è necessario affidarsi all’attivazione online, dal link qui di sotto. Come chiarisce il regolamento della promozione (che trovate alla pagina linkata di seguito), infatti, scegliendo un altro canale di attivazione non sarà possibile ottenere il Google Nest Mini in regalo. C’è tempo fino al 20 dicembre per sfruttare la promozione. Ecco il link:

>> Attiva TIM WiFi Power Smart e ricevi il Google Nest Mini in regalo <<

Leggi anche: Iliad aumenta i prezzi dell’offerta fibra, che ora include l’iliadbox Wi-Fi 6