Dell ha annunciato il design Luna un anno fa immaginando un futuro in cui il computer è un bene completamente sostenibile e riparabile.

Ora l’azienda sta portando il progetto al livello successivo mostrando come rendere il processo di smontaggio e riparazione del notebook più rapido ed efficiente.

Gli ingegneri di Dell hanno ottimizzato il design Luna con lo scopo di ridurre al minimo l’uso di adesivi, cavi e viti. La società ha affermato che in questo modo i partner di riciclaggio potranno smontare un notebook in pochi minuti, anziché in un’ora, quindi i componenti saranno più accessibili e riutilizzabili.

Con Concept Luna i componenti di un notebook Dell saranno più accessibili e riutilizzabili

Dell è persino riuscita a ottenere un notebook che i robot possono smontare rapidamente e facilmente utilizzando principalmente delle ventose, inoltre la telemetria intelligente di Luna è in grado di diagnosticare lo stato di salute di un sistema e dei suoi componenti recuperando le parti ancora riutilizzabili, visto che non tutte raggiungono la fine del ciclo di vita contemporaneamente.

Con Concept Luna l’azienda si avvicina a un futuro in cui sempre più dispositivi sono progettati con un design modulare capace di innescare un cambiamento nel settore, in modo da poter creare milioni di dispositivi tecnologici più sostenibili.

Il tutto è parte degli obiettivi di sostenibilità di Dell che includono anche pratiche di progettazione in un’ottica di economia circolare.

