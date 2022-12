Regalarsi un po’ di sicurezza, è sempre una delle idee più sagge. E ora che è Natale lo diventa ancora di più per via delle offerte che NordPass ha promosso per l’occasione. Come anticipato, lo sconto sul servizio di password manager raggiunge addirittura il 50% a seconda del piano scelto; ma per tutti i dettagli seguiteci.

L’offerta natalizia di NordPass Premium: cosa c’è da sapere

Prima di passare ai dettagli della promozione in questione, due parole veloci su NordPass (fa parte dello stesso gruppo di NordVPN, per inciso). Si tratta di un servizio di password manager, uno strumento che permette di gestire appieno le proprie password. Serve in sostanza per avere a portata di mano tutte le password per accedere a qualsiasi servizio: dai siti web alle app. Come funziona? Le proprie password sono protette da una Master Password che sblocca l’accesso a NordPass e ai dati salvati, per averle sempre a disposizione.

Ciò detto, passiamo all’offerta. Per Natale è possibile approfittare dei saldi natalizi, che permettono di ottenere in sconto le diverse soluzioni offerte per NordPass. L’offerta più interessante è quella riservata al piano Premium per 2 anni, che sconta del 50% il prezzo che ammonta a 1,49 euro al mese (35,76 euro complessivi invece di 71,76).

Volendo, c’è anche il piano annuale di NordPass, che al mese costa 1,99 euro, ma lo sconto è inferiore: complessivamente si andrà a pagare 23,88 euro per un anno anziché 35,88; quindi il 33% in meno. In entrambi i casi è prevista la formula soddisfatti o rimborsati, per 30 giorni.

Da segnalare anche un paio di bundle niente male. Per chi desidera abbinare al proprio piano NordPass Premium anche NordVPN può farlo aggiungendo 3,29 euro al mese (invece di 8,29). Mentre chi desidera un servizio di cloud per i propri file, sicuro e crittografato, ha la possibilità di optare per NordLocker Premium da 1 TB, al prezzo di 1,20 euro al mese in più (invece di 5,99 euro mensili).

Trovate tutto nel link qui sotto, dove potete conoscere tutte le informazioni relative e attivare l’offerta che più si confà alle vostre esigenze.

Link per attivare l’offerta di NordPass per Natale 2022

