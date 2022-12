I nuovi ripetitori Wi-Fi 6 Mesh di devolo rappresentano un’ottima scelta per garantire connessioni stabili ad alta velocità in ogni angolo della smart home.

Oltre ai vantaggi del Wi-Fi 6, i nuovi ripetitori devolo integrano le funzionalità smart mesh grazie a una rete wireless composta da più punti di accesso che lavorano in sinergia per creare una rete domestica combinata.

Il Wi-Fi mesh di devolo assicura inoltre che i dispositivi mobili si connettano automaticamente all’hotspot più forte e grazie al MU-MIMO bidirezionale è anche possibile inviare e ricevere contemporaneamente diversi pacchetti di dati da più client Wi-Fi, migliorando l’esperienza per le famiglie con molti dispositivi connessi simultaneamente.

I nuovi ripetitori sono compatibili con tutti i router e i dispositivi connessi e sono configurabili in pochi minuti, poiché basta collegarli alla rete e premere il pulsante di avvio.

L’app gratuita devolo Home Network disponibile per iOS e Android consente di avviare facilmente la procedura guidata di installazione e dopo il set up fornisce anche numerose opzioni di configurazione, come il Wi-Fi per gli ospiti e le impostazioni di controllo dell’orario.

I nuovi ripetitori devolo Wi-Fi 6 sono dotati di un indicatore di segnale a quattro livelli che rende semplice trovare il corretto posizionamento del dispositivo.

Specifiche di devolo WiFi 6 Repeater 3000

Facilmente installabile con la semplice pressione di un pulsante

Nuovo standard Wi-Fi 6

Mesh Wi-Fi per una rete domestica senza interruzioni

Crittografia WPA3 e WPA2

Ripetitore Wi-Fi per 2,4 e 5 GHz con velocità fino a 3000 Mbps, configurazione antenna 2×2 MIMO

Una porta gigabit per il collegamento di dispositivi compatibili con la rete tramite cavo Ethernet

Indicatore di segnale a quattro livelli per un posizionamento ottimale

App devolo Home Network gratuita con installazione guidata e per la configurazione della rete domestica devolo

Alloggiamento: spina a muro

Specifiche di devolo WiFi 6 Repeater 5400

Facilmente installabile con la semplice pressione di un pulsante

Nuovo standard Wi-Fi 6

Mesh Wi-Fi per una rete domestica senza interruzioni

Crittografia WPA3 e WPA2

Ripetitore WiFi per 2,4 e 5 GHz con velocità fino a 5400 Mbps, configurazione antenna 2×2 + 4×4 MIMO

Due porte gigabit per il collegamento di dispositivi compatibili con la rete tramite cavo Ethernet

Indicatore di segnale a quattro livelli per un posizionamento ottimale

App devolo Home Network gratuita con installazione guidata e per la configurazione della rete domestica devolo

Alloggiamento da tavolo

Compatibile con tutti i router Wi-Fi e i dispositivi finali Wi-Fi

Disponibilità e prezzi dei ripetitori devolo WiFi 6 Repeater 3000 e 5400

WiFi 6 Repeater 3000 è proposto al prezzo consigliato di 99,90 euro, mentre WiFi 6 Repeater 5400 a 149,90 euro. I nuovi ripetitori devolo sono già disponibili su Amazon dove possono essere acquistati tramite i link sottostanti.

Acquista devolo WiFi 6 Repeater 3000 su Amazon

Acquista devolo WiFi 6 Repeater 5400 su Amazon

Leggi anche: Migliori ripetitori Wi-Fi di Dicembre 2022, ecco i nostri consigli