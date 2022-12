Insieme alla serie di smartphone di punta Xiaomi 13 il colosso cinese ha lanciato anche lo smartwatch Xiaomi Watch S2, le cuffie true wireless Xiaomi Buds 4, lo smart speaker Xiaomi Sound Pro e una versione barebone del suo Mini PC. Ecco caratteristiche, disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti.

Caratteristiche di Xiaomi Watch S2

Xiaomi Watch S2 è disponibile in versione da 42 mm e da 46 mm. Entrambe le varianti offrono un pannello AMOLED con protezione in vetro zaffiro, ma solo con la versione in pelle, mentre tutte e quattro le varianti offrono un display sempre attivo.

Xiaomi Watch S2 è dotato di un sensore di frequenza cardiaca, sensore di ossigeno nel sangue, accelerometro, giroscopio, sensore di pressione dell’aria, sensore di luce ambientale, sensore di temperatura, sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore geomagnetico e un sensore capacitivo per il rilevamento dell’usura.

Il sensore bioelettrico utilizza algoritmi scientifici per monitorare i dati relativi a otto principali parametri sulla salute, come il metabolismo basale, il contenuto di sale osseo e il tasso di grasso corporeo.

Xiaomi Watch S2 è dotato di monitoraggio del sonno e del fitness e include più di 100 modalità sportive, inoltre è munito di un altoparlante e di un microfono per le chiamate Bluetooth e l’interazione con l’assistente vocale XiaoAI.

Il nuovo smartwatch di Xiaomi viene fornito con il supporto per GPS, GLONASS, GALILEO, QZAA e Beidou e utilizza Bluetooth 5.2 per connettersi con i dispositivi che eseguono Android 6.0 e versioni successive e iOS 12.0 e versioni successive.

Xiaomi Watch S2 è resistente all’acqua fino a 50 metri ed è alimentato da una batteria da 500 mAh per la variante da 46 mm e da 305 mAh per la variante da 42 mm. L’azienda afferma che entrambe le varianti forniscono fino a 12 giorni di autonomia con una singola carica.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Watch S2

Xiaomi Watch S2 viene lanciato in Cina a un prezzo di 999 yuan (circa 135 euro) per la variante standard da 42 mm, mentre la versione speciale in pelle costa 1.199 yuan (circa 162 euro).

La variante standard da 46 mm ha un prezzo di 1.099 yuan (circa 149 euro), mentre la variante in pelle da 46 mm ha un prezzo di 1.299 yuan (circa 176 euro).

Xiaomi Watch S2 è disponibile nelle varianti di colore nero, bianco e oro chiaro ed è già in vendita in Cina con varie opzioni di colore anche per i cinturini in silicone e in pelle.

Caratteristiche di Xiaomi Buds 4

Le nuove cuffie true wireless Xiaomi Buds 4 presentano un design angolato di 60 gradi per metà nell’orecchio per un comfort mirato e sono dotate di una funzione di riduzione del rumore delle chiamate 3 Mic + AI in grado di ridurre il rumore del vento di 32,4 km/h.

Le Xiaomi Buds 4 supportano la connessione smart a doppio dispositivo per l’associazione intelligente e sono resistenti alla polvere e all’acqua di grado IP54, mentre la custodia è classificata IPX4. Le cuffie misurano 18,62×30,68×19,70 mm e pesano 4,4 g.

Le nuove cuffie true wireless Xiaomi Buds 4 sono dotate di connettività Bluetooth 5.3 e supportano i codici SBC/AAC/LHDC 5.0 per una frequenza di campionamento fino a 192 KHz.

Le cuffie sono dotate di driver dinamici dual magnetici in grafene e supportano l’audio Hi-Fi e l’audio spaziale e sono alimentate da una batteria da 35 mAh per ogni auricolare per un’autonomia di 6 ore con ANC disattivato. L’astuccio integra una batteria da 480 mAh che secondo l’azienda fornisce 30 ore di autonomia con ANC disattivato e 20 ore con ANC attivo. Xiaomi afferma inoltre che una ricarica di 10 minuti fornisce 2,5 ore di riproduzione.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Buds 4

Le cuffie Xiaomi Buds 4 debuttano in Cina a un prezzo di 699 yuan (circa 95 euro) e sono disponibili nelle opzioni di colore nero, bianco e verde. L’azienda non ha annunciato la disponibilità globale del prodotto.

Caratteristiche di Xiaomi Sound Pro

L’altoparlante intelligente Xiaomi Sound Pro assomiglia molto al suo predecessore, ma è notevolmente più alto per via della sua nuova funzione di lampada a LED. L’illuminazione può essere impostata per seguire il ritmo di una determinata playlist, assumere una funzione ambientale o persino seguire l’utente nella stanza grazie a un nuovo array di sensori.

Xiaomi afferma che il prodotto è in grado di offrire audio di qualità grazie al nuovo subwoofer, al radiatore passivo e al diffusore principale, gli ultimi due dei quali sono composti da tre unità ciascuno per generare basse frequenze fino a 40 W. Essendo di forma cilindrica, l’audio è omnidirezionale e potenzialmente migliorato visto il marchio Harman Audio EFX.

Xiaomi Sound Pro è anche compatibile con la MIUI 14 e le sue ultime funzionalità di gestione dei dispositivi connessi, inoltre supporta anche alternative di terze parti, incluso Apple AirPlay 2.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Sound Pro

Il nuovo smart speaker Xiaomi Sound Pro è disponibile in Cina a partire dal prezzo di 999 yuan, corrispondente a circa 135 euro.

Xiaomi Mini PC Barebone

La versione barebone del Mini PC di Xiaomi arriva senza una serie di specifiche chiave, tuttavia il modello completo presenta un processore Intel Core i5-1240P con supporto grafico Intel Iris Xe. La CPU è abbinata a 16 GB di RAM DDR4 e a un’unità SSD da 512 GB PCIe 4.0 NVMe, ma la versione barebone non include moduli RAM, unità SSD e nemmeno un sistema operativo preinstallato.

Questa variante viene lanciata in Cina al prezzo di 2.799 yuan (circa 380 euro) e gli acquirenti possono scegliere quali parti richiedere in termini di RAM, SSD e sistema operativo.

