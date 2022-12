Negli ultimi anni è cambiato il modo in cui interagiamo con amici e colleghi e ciò grazie alla tecnologia, che ci ha permesso di lavorare praticamente ovunque e di ridurre al minimo gli incontri fisici e anche Microsoft ha contribuito in tal senso con i suoi prodotti.

La possibilità di ridurre la necessità di incontrarsi fisicamente, tuttavia, non ha fatto venire meno la voglia di collaborare e confrontarsi con gli altri e Microsoft Teams ha un’importante novità al riguardo: stiamo parlando delle comunità, definite come una nuova esperienza che consentirà alle persone di riunirsi, connettersi, condividere e collaborare.

Si tratta di una soluzione che, a dire del colosso di Redmond, consentirà a gruppi di ogni tipo di potere usufruire di uno spazio digitale per rimanere in contatto prima, durante e dopo le riunioni.

A cosa servono le comunità di Microsoft Teams

In pratica, oltre a tutto ciò che è già possibile fare con Microsoft Teams (come inviare le chat, chiamare le persone e condividere le foto o i file), con le comunità si potrà creare uno spazio in cui i gruppi della community possono riunirsi, organizzare e condividere idee.

E così grazie alle comunità gli utenti potranno inviare messaggi a chiunque nel gruppo, organizzare eventi e aggiungerli nel calendario condiviso a disposizione di tutti, condividere documenti dedicati alle attività del gruppo e filtrare i contenuti per trovare rapidamente foto, video, eventi e link.

Microsoft ci tiene a mettere in evidenza che creare una comunità è molto semplice (nella schermata principale vi sono appositi suggerimenti) e sarà possibile aggiungere elementi per personalizzarla (come un’immagine). Una volta creata, sarà possibile invitare i membri del gruppo tramite il loro indirizzo e-mail o il numero di telefono oppure condividendo un collegamento o un codice QR.

Tra le caratteristiche delle comunità di Microsoft Teams vi è anche una nuova esperienza per l’organizzazione di eventi virtuali, ibridi o in presenza: per esempio, sarà possibile aggiungere nuovi eventi o riunioni al calendario comune, invitare ospiti, monitorare la partecipazione e seguire i partecipanti tramite chat private dirette.

Le comunità sono disponibili per tutti gli utenti Android e iOS (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e sono in arrivo anche per i clienti desktop.