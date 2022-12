Il team di Apple ha annunciato nelle scorse ore l’aggiornamento più completo alle funzionalità di determinazione dei prezzi sin dal primo lancio dell’App Store, fornendo così agli sviluppatori 700 fasce di prezzo aggiuntive per le loro applicazioni.

Ma gli sviluppatori potranno contare anche su nuovi strumenti di determinazione dei prezzi, grazie ai quali dovrebbe essere più semplice la procedura di impostazione dei prezzi per Paese e la gestione delle modifiche dei tassi di cambio.

Il colosso di Cupertino ci tiene a ricordare quanto comodo sia il sistema sviluppato dal suo team per rendere l’App Store una piattaforma semplice per vendere app e giochi a livello globale e ciò a prescindere dalle varie monete utilizzate nei diversi Paesi.

Ovviamente da questo punto di vista la determinazione del prezzo è un aspetto di fondamentale importanza, così come la possibilità di stabilire un prezzo da pagare una tantum oppure un abbonamento.

Le nuove fasce di prezzo dell’App Store

Apple precisa che le nuove fasce di prezzo saranno disponibili per le app che offrono abbonamenti con rinnovo automatico già da subito e per tutte le altre applicazioni e gli acquisti in-app a partire dalla primavera del 2023.

Con il nuovo sistema di prezzi dell’App Store gli sviluppatori avranno la possibilità di scegliere tra 900 punti di prezzo, ossia quasi 10 volte il numero di punti di prezzo precedentemente disponibili per la maggior parte delle app: ciò include 600 nuove fasce di prezzo tra cui scegliere, con ulteriori 100 fasce di prezzo superiori disponibili su richiesta (sarà possibile arrivare sino a 10.000 dollari).

Inoltre, gli sviluppatori di app in abbonamento saranno anche in grado di gestire la valuta e le tasse tra le varie versioni dell’App Store dedicate ai Paesi in cui la piattaforma di Apple è disponibile, scegliendo una vetrina locale che conoscono meglio come base per generare automaticamente i prezzi di tutte le altre.

La capacità di determinazione del prezzo per vetrina si estenderà a tutte le altre applicazioni nella primavera del 2023.