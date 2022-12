Era maggio quando Sony ufficializzava uno dei modelli più apprezzati e avanzati del mercato consumer: le cuffie Sony WH-1000XM5 per l’appunto. Nella nostra recensione vi spiegammo tutti i dettagli e le novità che le contraddistinguono e le differenziano dal modello precedente, definendole un vero punto di riferimento.

In questi mesi sono calate di prezzo in alcune occasioni, ma l’offerta di oggi è praticamente imperdibile, un’idea regalo coi fiocchi vista la qualità del prodotto e la cifra raggiunta grazie al coupon di eBay valido fino al 25 dicembre.

L’offerta sulle cuffie Sony WH-1000XM5

Per chi non le conoscesse, parliamo di un prodotto di fascia alta, un paio di cuffie wireless over ear dotate di driver da 30 mm equipaggiati con varie tecnologie audio premium, con un sistema di cancellazione del rumore basato su otto microfoni e con varie funzioni al corredo e dotate di varie funzioni smart che completano il quadro, compreso il supporto ali assistenti vocali Alexa e Google Assistant (per maggiori informazioni, fate riferimento sui link alla recensione e alla presentazione succitati).

Le cuffie Sony WH-1000XM5 di listino costano 420 euro, una cifra alta, tuttavia in linea con il mercato delle cuffie premium di questo genere. Ma grazie a una promozione lanciata da eBay nella giornata di ieri, è possibile pagarle ben 120 euro in meno.

Il prezzo finale scende al di sotto dei 300 euro grazie al coupon FESTE22 lanciato per le offerte di Natale 2022, coupon da inserire prima di completare il pagamento e che in questo caso sconta di 50 euro il prezzo che vedete nelle pagine prodotto, prezzo che è fra l’altro già scontato rispetto al listino.

C’è da sapere che le cuffie Sony WH-1000XM5 oggetto dell’offerta sono disponibili in entrambe le colorazioni (nera e bianca), con spedizione gratuita e provenienti dal noto store di eBay di Monclick-Italia, una garanzia anche in termini di celerità nella consegna, prevista ben prima di Natale.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi ai link per acquistare le cuffie in offerta su eBay, ricordandovi solo che il coupon FESTE22 è valido fino al 25 dicembre (nonostante le scorte non siano certo infinite).

Per inciso, il prezzo citato non è visibile nel carrello, ma nella pagina che precede il pagamento, dove inserire il codice sconto FESTE22.

