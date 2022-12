Chiuso il periodo Black Friday e Cyber Monday, è tempo di guardare oltre. Le offerte di Natale, come ogni anno, seguono a ruota e lo dimostra la nuova promozione che nella giornata di oggi ha lanciato proprio eBay. Come al solito c’è un coupon su cui basarsi, che permette di ottenere uno sconto extra del 15% su tanti prodotti di vario genere.

Si va dagli smartwatch alle cuffie, passando per videogiochi, fotocamere, tablet, e tanto altro ancora. A seguire vi spieghiamo come funziona, proponendovi una selezione dei prodotti che riteniamo più interessanti con al corredo tutte le informazioni utili per approfittarne.

Le offerte di Natale di eBay: il coupon che sconta il 15%

Come funziona

La promozione in questione lanciata oggi da eBay mette a disposizione il buono sconto FESTE22 dal valore del 15% e fruibile su una selezione di prodotti dal costo pari o superiore a 15 euro.

Lo sconto massimo ottenibile è di 50 euro per utilizzo ma ogni utente può utilizzare il coupon per tre volte, da cui deriva il tetto massimo anticipato pari a 150 euro. Per usufruirne applicare il codice FESTE22 nel campo apposito prima del pagamento; buono sconto che è in vigore fino alle ore 23:59 del 25 dicembre.

I prodotti compatibili in offerta

Capito come funziona, come riscattarlo e quindi utilizzarlo, vediamo insieme qualche offerta da tenere in considerazione visto che i prodotti allettanti sono parecchi e di diverse categorie, anche esterne al nostro ambito d’interesse.

Gli sconti più allettanti riguardano gli Apple Watch, ma ci sono altri parecchie cuffie scontate da eBay di cui tener conto. Ecco qua la nostra selezione:

Smartwatch e sportwatch

Cuffie, iPad e altro

Questo era un assaggio, perché il coupon di eBay FESTE22 è compatibile anche con tanti altri prodotti che trovate elencati all’interno della pagina dedicata che segue, buono sconto disponibile fino al 25 dicembre (compreso).

Tutti i prodotti compatibili con il coupon di eBay FESTE22

