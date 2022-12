Samsung ha rilasciato i notebook Galaxy Book Go e Galaxy Book Go 5G a giugno del 2021, ma ora sembra che la società sia prossima a rilasciare i modelli aggiornati.

Samsung Galaxy Book 2 Go e Samsung Galaxy Book 2 Go 5G sono recentemente apparsi sulla piattaforma di certificazione statunitense Bluetooth SIG.

Samsung Galaxy Book 2 Go e Samsung Galaxy Book 2 Go 5G sono prossimi al lancio

I documenti trapelati rivelano che Samsung Galaxy Book 2 Go e Galaxy Book 2 Go 5G saranno basati su chipset Snapdragon di Qualcomm. La piattaforma di certificazione FCC ha confermato che i codici modello per questi dispositivi sono Hermes da 14 pollici (WiFi) e Hermes da 14 pollici (5G), fugando i dubbi sulla dimensione dei loro display.

La certificazione conferma anche le varianti colore dei nuovi dispositivi, ossia grigio chiaro per Galaxy Book 2 Go e argento per Galaxy Book 2 Go 5G.

I prossimi notebook di Samsung supporteranno la ricarica a 45W e le dimensioni della versione Wi-Fi saranno 224 x 15 x 324 mm.

Precedentemente gli elenchi di Samsung Galaxy Book 2 Go e Book 2 Go 5G confermavano rispettivamente i numeri di modello NP340XNA e NP345XNA, oltre alla presenza della connettività Bluetooth 5.2.

Entrambi i notebook dovrebbero includere Windows 11 preinstallato e supportare anche Qualcomm FastConnect 6700 e Wi-Fi 6E.

Samsung Galaxy Book 2 Go e Book 2 Go 5G dovrebbero essere prossimi al lancio, anche per il fatto che le relative pagine di supporto sono già presenti sul sito ufficiale di Samsung.

In copertina: Samsung Galaxy Book

