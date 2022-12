È tempo di sconti per i prodotti Logitech e Logitech G. Siamo oramai nel periodo di shopping di Natale 2022 e questa è davvero l’occasione giusta per acquistare un prodotto Logitech a prezzo scontato. Fino al prossimo 11 dicembre, infatti, è possibile ottenere uno sconto fino a 50 euro sugli acquisti effettuati sullo store ufficiale dell’azienda, vero e proprio punto di riferimento del settore PC grazie alla sua ricchissima gamma di mouse, tastiere e tanti altri accessori. La promozione coinvolge tutti i brand di Logitech e, quindi, si estende anche sui prodotti Astro Gaming, Blue Mic e Ultimate Ears. Ecco i dettagli della nuova offerta:

Fino a 50 euro di sconto sui prodotti Logitech: basta un codice sconto

Per sfruttare la nuova promozione lanciata da Logitech è sufficiente un codice sconto. Inserendo il codice DEC22EU nell’apposito campo dedicato ai coupon promozionali del carrello dello store di Logitech sarà possibile ottenere uno sconto pari a:

30 euro per ordini con importo compreso tra 150 euro e 250 euro

per ordini con importo 50 euro per ordini con importo superiore ai 250 euro

La promozione si estende su tutto il catalogo di Logitech e su tutti i brand dell’azienda (quindi anche Logitech G, Astro Gaming, Blue Mic e Ultimate Ears). C’è tempo fino al prossimo 11 di dicembre per poter ottenere lo sconto che, è importante sottolineare, è riservato solo a bundle di minimo 2 prodotti. In sostanza, per beneficiare della promozione è necessario aggiungere due prodotti Logitech al carrello e superare i 150 euro di spesa. Successivamente, basta applicare il codice sconto DEC22EU nell’apposito campo, come evidenziato qui di seguito:

Come sottolineato in precedenza, per sfruttare l’offerta e il codice promozionale che garantisce fino a 50 euro di sconto sui prodotti Logitech c’è tempo fino al prossimo 11 di dicembre. Da notare, inoltre, che su tutti i prodotti è disponibile la consegna gratuita mentre per il pagamento è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Per scegliere i prodotti da acquistare, creare il proprio bundle e ottenere lo sconto fino a 50 euro è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

