Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS: stiamo parlando della versione 22.24.0.79.

Le novità della versione 22.24.0.79 di WhatsApp Beta per iOS

Alle varie funzionalità introdotte nelle ultime settimane se ne aggiunge un’altra relativa alle chiamate e che è già stata messa a disposizione di una ristretta cerchia di utenti beta: ci riferiamo a una modalità picture-in-picture per le chiamate video.

Così com’è possibile vedere grazie a questo screenshot, pubblicato dallo staff di WABetaInfo, grazie a tale nuova funzionalità gli utenti hanno la possibilità di usare altre applicazioni mentre effettuano una chiamata video con WhatsApp.

Per scoprire se la nuova funzionalità è già stata abilitata per il proprio account è sufficiente avviare una videochiamata e, nel caso in cui dovesse essere disponibile, verrà immediatamente mostrata una visualizzazione picture-in-picture nel momento in cui si effettua il multitasking con altre applicazioni.

Inoltre, dato che tale funzione usa le API iOS ufficiali, gli utenti avranno anche la possibilità di nascondere temporaneamente la visualizzazione della videochiamata.

Sebbene tale novità sia supportata da iOS 15 (e versioni successive) al momento pare che richieda per funzionare almeno iOS 16.1.

Nel corso dei prossimi giorni tale funzionalità sarà implementata per altri utenti beta mentre al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli altri.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Purtroppo il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo e, pertanto, potrà installare questa nuova versione soltanto chi già ne fa parte (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, può essere scaricata dall’App Store seguendo questo link.

