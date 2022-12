Il mese di dicembre prende il via con un’ottima offerta per chi è alla ricerca di un nuovo notebook. A proporre l’offerta è Amazon che sconta di ben 260 euro uno dei laptop più interessanti della gamma Acer. Si tratta dell’Acer Aspire 7 A715-51G-52MV, una particolare variante della famiglia Aspire 7 che, al prezzo proposto da Amazon, è davvero molto interessante ed equilibrata, grazie ad un hardware di ultima generazione, in cui spicca un processore Intel Alder Lake e una scheda video NVIDIA, e varie opzioni di espansione. Ecco i dettagli sulla nuova offerta:

Amazon sconta l’Acer Aspire 7: il notebook è in offerta con 260 euro di sconto

La promozione in corso consente di acquistare l’Acer Aspire 7 A715-51G-52MV, variante disponibile in esclusiva su Amazon, al prezzo di 839 euro invece che 1.099 euro. Il notebook in questione è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile in pronta consegna, senza costi e senza alcun tempo d’attesa. Una rapida analisi della scheda tecnica chiarisce subito il motivo per cui quest’offerta Amazon è davvero interessante.

A gestire il funzionamento dell’Acer Aspire 7 in offerta troviamo, infatti, il processore Intel Core i5-1240P. Si tratta di un Core i5 di dodicesima generazione con PBP di 28 W (ma con possibilità di spingersi fino a 64 W in caso di necessità) e, soprattutto, con l’architettura ibrida che caratterizza tutta la famiglia di processori Alder Lake (la dodicesima generazione di Intel Core).

Grazie a quest’architettura, il Core i5 può contare su ben 12 Core con 4 Core Performance e 8 Core Efficient in grado di alternarsi per offrire sempre la massima ottimizzazione tra prestazioni e efficienza. Il processore può contare su di una frequenza di turbo di ben 4,4 GHz.

Tra le specifiche del notebook Acer proposto in offerta c’è anche una scheda video dedicata, la NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria, che può garantire ottime prestazioni in tutti quei contesti in cui è necessaria una marcia in più lato grafico. La RTX 3050 è in grado di rendere il laptop pronto anche per il gaming, soprattutto per i titoli più leggeri.

La scheda tecnica dell’Acer Aspire include anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il display integra un pannello IPS con refresh rate da ben 144 Hz che rappresenta un plus non da poco, soprattutto per vivere al meglio l’esperienza di gaming.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. La dotazione non elevatissima di RAM e storage non è, però, un problema. Il laptop, infatti, ha due slot per la memoria RAM e, quindi, è possibile espandere la memoria fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz. Per lo storage, invece, c’è uno slot libero per installare un secondo SSD PCIe NVMe.

A completare le specifiche dell’Acer Aspire 7 proposto in offerta da Amazon troviamo una tastiera full size retroilluminata e con layout italiano, un lettore di impronte digitali tre porte USB 3.2 Gen 2 Type A, una porta Thunderbolt 4 Type C, una HDMI, una RJ45 e un jack audio. C’è anche il supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Per sfruttare l’offerta ed acquistare Acer Aspire 7 al prezzo scontato di 839 euro invece di 1.099 euro è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Acquista Acer Aspire 7 in sconto su Amazon <<