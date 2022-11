Il Black Friday è ormai alle spalle e potrebbe esservi sfuggita qualche offerta, nella grande confusione delle decine di migliaia di prodotti in offerta negli ultimi giorni. Se aspettavate il momento giusto per acquistare una licenza software non preoccupatevi, per Godeal24 è sempre la CyberWeek, il che significa che ci sono ancora possibilità di risparmio.

Lo store online specializzato nella vendita di chiavi di attivazione per prodotti Microsoft, ma non solo, ha infatti preparato una vera e propria tempesta di offerte, pronta a soddisfare le necessità degli ultimi ritardatari che non si sono ricordati del software, o di chi ha acquistato un nuovo PC, o nuovi componenti, scoprendo di non avere la licenza necessaria, magari quella di Microsoft Office.

Le offerte sono davvero impareggiabili, a questo prezzo si tratta di un acquisto obbligato se vi serve una licenza del sistema operativo, che sia Windows 10 o Windows 11, o che dobbiate installare la versione 2021 di Office per vostro figlio che va a scuola, o una versione meno recente se l’utilizzo è prevalentemente domestico. In ogni caso parliamo sempre di software al 100% originale e perfettamente in regola, con la possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza, insieme a quelli contenenti nuove funzioni, che saranno rilasciate dal produttore durante tutto il ciclo vitale del prodotto.

I prezzi sono ai minimi storici per quest’anno e pur essendo particolarmente bassi possono essere fatti scendere ulteriormente. Acquistando infatti pacchetto con 2 o più chiavi di attivazione, utili se avete più computer in famiglia o se volete condividere la spesa con amici e parenti, il prezzo scende a limiti mai visti prima. Volete un chiaro esempio? Che ne dite di Windows 10 a meno di 6 euro? O Windows 11 che scende sotto i 10 euro? E di Office 2021 a 13 euro non vogliamo parlare?

Prezzi insuperabili, soprattutto se vi serve più di una chiave. Ma se ve ne basta una c’è un altro modo di far scendere ancora il prezzo? Certo, se insieme a una chiave di Windows ne acquistate una di Office, il prezzo del bundle sarà decisamente competitivo, grazie anche al coupon GOLE62 che fa scendere del 62% il prezzo finale.

Mentre con il coupon GOLE50 vedrete scendere del 50% il prezzo di alcune licenze Windows per aziende e server:

Sono già scontatissimi, a volte anche ben oltre l’80%, i prezzi di alcune tra le migliori utility per sistemi Microsoft e macOS, indispensabili per un computer sempre in ordine e protetto contro le minacce esterne.

Tutti gli acquisti possono essere pagati con PayPal per una maggiore sicurezza di rimborso nel caso qualcosa dovesse andare storto, anche se si tratta di una eventualità remota, secondo quanto evidenziano i commenti su TrustPilot, dove il 98% degli utenti ha lasciato il massimo dei voti. Per qualsiasi problema o richiesta potete inoltre utilizzare questo indirizzo email a cui risponde, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il servizio assistenza.

Informazione Pubblicitaria