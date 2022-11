Le offerte del Black Friday e del Cyber Monday continuano e non mancano le proposte di grande interesse per chi è in cerca di un nuovo smartwatch oppure di una smartband da acquistare a prezzo scontato. Sul mercato, infatti, ci sono tantissime opzioni da sfruttare per acquistare il prodotto desiderato. Di seguito andremo a riepilogare alcune delle migliori offerte ancora disponibili su smartwatch e smartband da sfruttare in occasione del Black Friday e del Cyber Monday. Ecco le migliori proposte:

Quali smartwatch e smartband comprare durante il Black Friday / Cyber Monday: le 5 migliori offerte ancora disponibili

Acquistare un nuovo smartwatch o una smartband a prezzo scontato durante il Black Friday e il Cyber Monday è possibile. Le offerte, infatti, non mancano di certo e ancora oggi sono disponibili un gran numero di opzioni da considerare per scegliere il prodotto giusto da acquistare. Di seguito andremo a vedere una selezione delle migliori offerte del momento:

Huawei Band 7

Una delle migliori offerte del momento per chi è alla ricerca di una smartband completa ed economica riguarda l’ottima Huawei Band 7. Si tratta di un dispositivo con specifiche tecniche complete e ideale per monitorare la salute e le notifiche in arrivo sullo smartphone. La smartband presenta un ampio display da 1,47 pollici con pannello AMOLED ed una scocca spessa appena 9,99 mm per un peso di 16 grammi.

Le funzioni a disposizione degli utenti Android ed iOS sono numerose con la possibilità di sfruttare il monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO2, del sonno, dello stress e di 96 modalità di allenamento. Attualmente, è possibile acquistare la Huawei Band 7 in offerta tra 39,90 euro e 44,90 euro su Amazon. Il prezzo varia in base alla colorazione scelta. Anche colorazioni della smartband sono in sconto anche da Unieuro e MediaWorld con prezzo sempre di 39,90 euro.

Fitbit Charge 5

A metà tra le smartband e gli smartwatch più tradizionali si pone il Fitbit Charge 5, protagonista di un’ottima offerta il Black Friday e il Cyber Monday su Amazon. Il dispositivo, dotato di un comparto tecnico completo sia per il monitoraggio della salute (c’è anche il supporto ECG) che per varie modalità di allenamento, viene proposto con uno sconto di 70 euro che lo rende ancora più conveniente.

L’offerta arriva da Amazon che propone il Fitbit Charge 5 ad un prezzo di 109 euro invece di 179 euro. In sconto ci sono diverse colorazioni. Da notare che è possibile acquistare il dispositivo anche con pagamento in 5 rate mensili da 21,80 euro (per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti). In caso di esaurimento, il Fitbit Charge 5 è disponibile anche da Unieuro a 122 euro.

Samsung Galaxy Watch4

Tra le migliori offerte ancora disponibili del Black Friday e del Cyber Monday, per chi è in cerca di un nuovo smartwatch troviamo la proposta dedicata al Samsung Galaxy Watch4. Lo smartwatch, nonostante un anno di carriera alle spalle, è ancora attualissimo ed in grado di offrire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Con l’offerta in corso, inoltre, il Galaxy Watch4 è davvero imperdibile.

La promozione che segnaliamo riguarda il Samsung Galaxy Watch4 da 40 mm proposto in offerta a 119,99 euro invece di 219,90 euro. L’offerta è disponibile da Unieuro che propone in sconto sia la versione Black che quella Pink Gold dello smartwatch. Anche MediaWorld ha in offerta la versione Pink Gold. A questo prezzo, lo smartwatch di Samsung non ha rivali e rappresenta la scelta giusta per un acquisto davvero conveniente.

Se, invece, preferite la versione da 44 mm segnaliamo l’offerta di Amazon che propone questa variante dello smartwatch di Samsung al prezzo scontato di 168,99 euro invece di 299 euro. In questo caso, l’offerta riguarda la variante Black.

Huawei Watch GT 3

Un’altra ottima offerta per il Black Friday e il Cyber Monday riguarda lo smartwatch Huawei Watch GT 3 da 46 mm. Il dispositivo di Huawei è dotato di un comparto tecnico completissimo e può contare su di un’autonomia superiore alla media, con varie funzionalità per il monitoraggio della salute oltre che con un supporto completo alle attività sportive con oltre 100 attività riconosciute.

Attualmente, Huawei Watch GT 3 da 46 mm è in offerta su Amazon. Sullo store è possibile acquistare il dispositivo al prezzo di 169,90 euro con un risparmio di circa 80 euro rispetto al listino e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi da 34 euro. La versione in offerta ha scocca nera. Lo smartwatch è disponibile anche sullo store ufficiale di Huawei, ad un prezzo di 10 euro in più ma con la possibilità di scegliere tra più colorazioni.

Samsung Galaxy Watch5

Non mancano le offerte per gli ottimi Samsung Galaxy Watch5. La nuova gamma di smartwatch di Samsung, infatti, è protagonista di una serie di offerte molto convenienti in occasione del Black Friday e del Cyber Monday con la possibilità di acquistare diverse varianti a prezzo ridotto. Evoluzione diretta dei Watch4, i nuovi Watch5 alzano ancora l’asticella ponendosi come un riferimento del settore.

In offerta, in particolare, segnaliamo la versione da 40 mm proposta a 199 euro da Amazon (anche in 5 rate senza interessi). Per la versione da 44 mm, invece, bastano 229,90 euro, sempre da Amazon (anche in questo caso con possibilità di acquisto in 5 rate per gli account abilitati ai pagamenti rateali). In sconto, per il momento, ci sono tutte le colorazioni.

Per i più esigenti, inoltre, Amazon propone in sconto anche il Samsung Galaxy Watch5 Pro. In questo caso, l’offerta copre sia il modello Bluetooth, proposto a 341 euro invece di 499 euro, che il modello LTE, che viene proposto ad un prezzo scontato di 421 euro invece che a 549 euro.

Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte in corso potete seguire le nostre pagine dedicate a Black Friday e Cyber Monday oltre al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto.