In occasione del Black Friday, il nuovo operatore di rete fissa Virgin Fibra, da pochi mesi sbarcato in Italia, propone uno sconto sulla promozione Virgin Fibra Pura che porta il costo a 23,99 euro al mese per 12 mesi con prezzo poi scontato a 26,99 euro al termine di questi ultimi.

L’offerta Virgin Fibra Pura è l’unica tariffa proposta dall’operatore che ha come cavallo di battaglia proprio la fibra FTTH (acronimo di Fiber To The Home) la quale, fino al 7 dicembre 2022, sta godendo di uno sconto pari a 26,99 euro al mese rispetto al prezzo base di 29,49 euro mensili; dunque la suddetta promozione in occasione del Black Friday va ad aggiungere un ulteriore sconto di 3 euro al mese su tutte le nuove attivazioni della tariffa ammiraglia.

Per usufruire dello sconto, in fase di attivazione dal sito web relativo basterà inserire il codice sconto “VFBLACK22” procedendo poi con il pagamento che potrà avvenire con carte di credito Visa o Mastercard.

La promozione sarà disponibile da oggi, 25 novembre, fino al 28 novembre in cui è previsto il Cyber Monday che andrà a chiudere il tradizionale periodo di sconti e offerte.

In aggiunta, segnaliamo una nuova promozione sicuramente passata sotto traccia in questo periodo di sconti: infatti, nella sezione dedicata alla trasparenza tariffaria sul sito web di Virgin Fibra è presente una promo valida per le nuove attivazioni in portabilità da un altro operatore effettuate dal 17 novembre al 17 dicembre 2022 che consente di beneficiare di uno sconto fino a 50 euro, suddivisi sulle successive 12 mensilità, per andare a coprire il costo di disattivazione dell’offerta con l’operatore di provenienza.

Specifichiamo che Virgin Fibra si fa carico solo dei costi di disattivazione della precedente linea; sono esclusi eventuali penali per mancata restituzione degli apparati o recesso anticipato dal contatto con l’operatore di provenienza.

Informazioni utili su Virgin Fibra

Come accennato in precedenza, l’offerta Virgin Fibra Pura costituisce l’unica tariffa proposta dall’operatore e punta tutto sulla fibra FTTH grazie alla collaborazione con Open Fiber; con velocità massima fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. L’offerta, peraltro, non prevede il servizio voce ma esclusivamente quello dati per la connessione a internet.

Il modem Virgin Fibra viene fornito in comodato d’uso gratuito ed è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6.

Per quanto concerne la copertura sul territorio italiano, Virgin Fibra afferma di aver raggiunto 11 milioni di abitazioni distribuite su 271 città e circa 7000 comuni. Qualora voleste verificare la copertura nel vostro comune potete visitare la pagina dedicata.

Trovate maggiori dettagli riguardo Virgin Fibra nel nostro articolo di lancio dedicato e sul sito web dell’operatore.

Potrebbe interessarti anche: Le cuffie Apple AirPods Pro 2 sono imperdibili a questo prezzo