È finalmente arrivato il 25 novembre, giornata in cui ricorre, in questo 2022, il Black Friday. Si tratta della giornata dedicata allo shopping, nella quale migliaia di produttori in tutto il mondo, scontano i propri prodotti online ma anche nei negozi fisici. Tra i prodotti più ricercati in queste occasioni ci sono indubbiamente i prodotti della smart home, in particolare quelli dedicati alle pulizie di casa, una incombenza per molti visti i ritmi frenetici che ci impone la vita moderna.

Anche Dreametech, brand specializzato nella realizzazione di robot aspirapolvere, lavapavimenti e aspirapolvere cordless, ha lanciato le proprie offerte che vanno in scena, fino a lunedì 28 novembre, quando questo periodo di sconti si concluderà con il Cyber Monday, su Amazon. Gli sconti arrivano a 250 euro, davvero niente male se state cercando un valido aiuto nelle faccende di casa.

Vi abbiamo da poco segnalato i due prodotti di punta della compagnia, ovvero l’aspirapolvere robot DreameBot L10s Ultra, in offerta su Amazon a 949 euro invece di 1.199 euro, imperdibile vista la sua straordinaria dotazione tecnica, e di Dreame H12, disponibile su Amazon a 349 euro invece di 429 euro, un aspirapolvere/aspiraliquidi che vi verrà in soccorso in numerose occasioni durante la giornata.

Non sono solo queste però le offerte Dreame per il Black Friday, visto che ci sono numerosi altri prodotti in promozione, offerte ideali per chi ha un budget più contenuto o sta cercando altre tipologie di prodotti, come ad esempio gli aspirapolvere cordless.

Qui sotto trovate una selezione delle migliori occasioni disponibili per voi su Amazon, con sconti davvero significativi.

Le offerte Dreame per il Black Friday

Dreame D9 Max

DreameBot D9 Max è il modello ideale per chi si approccia per la prima volta al mondo degli aspirapolvere robot. Ha una buona potenza di aspirazione (4.000 Pa), una batteria da 5.200 mAh che gli permette di pulire oltre 200 metri quadri con una singola carica, e naviga utilizzando un sistema laser, creando una mappa completa della casa. È compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

Per il Black Friday è in offerta su Amazon a 229 euro invece di 359,99 euro

DreameBot L10s Pro

Se cercate qualcosa di più evoluto, specialmente sul piano del lavaggio del pavimento, DreameBot L10s Pro è la scelta ideale, vista la presenza di due moci rotanti che vengono premuti sul pavimento per rimuovere anche lo sporco più ostinato, e alzati quando il robot passa sui tappeti o torna alla base di ricarica. Ha un sistema di navigazione 3D per evitare ostacoli improvvisi.

In occasione del Black Friday è scontato su Amazon a 459 euro invece di 599 euro. Qui trovate la nostra recensione completa.

DreameBot D10 Plus

Vi dimenticate spesso di svuotare il contenitore della polvere? Nessun problema, DreameBot D10 Plus lo fa al posto vostro, ogni volta che torna alla base di ricarica. Un aspiratore presente nella base raccoglie lo sporco e lo convoglia in un sacchetto da sostituire una volta al mese. La batteria gli permette di operare senza interruzioni per più di tre ore e grazie al sistema laser si muove senza problemi anche nelle case più complicate.

Fino al 28 novembre è in promozione su Amazon a 349 euro invece di 399 euro. Qui trovate la nostra recensione.

DreameBot W10 Pro

DreameBot W10 Pro è stato uno dei primi robot a proporre il lavaggio del pavimento con un doppio mocio rotante ed è ancora molto attuale. Nella base di ricarica integra due contenitori di grandi dimensioni, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca, derivante dal lavaggio dei due moci. Dispone di un sistema di rilevamento degli ostacoli imprevisti e di asciugatura e sterilizzazione alla fine di ogni lavaggio.

È attualmente in offerta su Amazon a 899,99 euro invece di 929 euro

DreameBot Z10 Pro

DreameBot Z10 Pro è forse la miglior scelta per chi vuole un robot con base di svuotamento automatica e navigazione evoluta. Oltre al sistema laser infatti può contare su una telecamera frontale che riconosce gli ostacoli e permette di completare la pulizia senza intoppi. Ha una potenza di aspirazione di 4.000 Pa e può essere controllato, oltre che tramite app, anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

È scontato durante il Black Friday su Amazon, a 424,99 euro invece di 499 euro. Qui trovate la nostra recensione.

Dreame T30

Non ci sono solo aspirapolvere robot nelle offerte Dreame ma anche aspirapolvere cordless come Dreame T30, con una dotazione di serie davvero ampia per pulire ogni tipo di superficie. Dispone di uno schermo LED che oltre alla carica residua mostra parecchie informazioni utili per la manutenzione del dispositivo. La potenza di aspirazione raggiunge i 190 AW e 27.000 Pa e la batteria rimovibile offre un’autonomia che può raggiungere i 90 minuti. Da segnalare il design della spazzola motorizzata principale, pensata per ridurre l’aggrovigliamento di peli e capelli.

Per il Black Friday è in offerta su Amazon a 379,99 euro invece di 459,99 euro

Potete trovare queste e altre offerte speciali nella pagina Dreame su Amazon, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria