Dopo la crescita esponenziale del mercato degli aspirapolvere robot, è l’ora degli aspirapolvere/aspiraliquidi cordless, che stanno raccogliendo numerosi consensi per la loro duttilità. Si tratta infatti di dispositivi capaci di aspirare anche liquidi e, grazie a un serbatoio di acqua pulita, a cui aggiungere una soluzione detergente, anche di lavare il pavimento in maniera efficace, sostituendo quindi il tradizionale mocio.

Dreametech ha da poco lanciato la sua soluzione più evoluta, Dreame H12, di cui vi abbiamo parlato a fondo nella nostra recensione completa e in occasione del Black Friday offre uno sconto decisamente importante, per portarsi a casa uno dei migliori prodotti in questo campo.

Dreame H12 in offerta per il Black Friday

A differenza di molti altri modelli simili, Dreame H12 dispone di una spazzola rotante priva di bordo sul lato destro, così da pulire alla perfezione il pavimento, anche in prossimità del battiscopa, un posto sempre difficile da raggiungere. Oltre ad aspirare lo sporco secco, come un normale aspirapolvere cordless, il dispositivo Dreame è in grado di lavare il pavimento utilizzando l’acqua pulita presente nel serbatoio in cui è possibile aggiungere anche una soluzione detergente, al fine di garantire la massima igiene possibile.

E se vi è caduto del latte, o del succo di frutta, ma anche qualsiasi altro tipo di sporco come fango, con Dreame H12 pulire sarà un gioco da ragazzi, senza nemmeno il fastidio di doverlo pulire al termine. Vi basterà infatti riporlo sulla sua base di ricarica, premere l’apposito tasto e aspettare che la procedura automatica completi la pulizia della spazzola e dei condotti di aspirazione.

Tramite il pulsante presente sull’impugnatura è possibile regolare l’intensità dell’aspirazione, anche se è presente una tecnologia di rilevamento intelligente dello sporco che lo rende superfluo. Sarà infatti il dispositivo ad accorgersi del livello di sporco presente sul pavimento, regolando di conseguenza la potenza. L’informazione sullo sporco verrà mostrata anche sullo schermo, posto nella parte superiore del dispositivo, con un cerchio che cambia colore a seconda del livello di sporco: rosso per sporco pesante, arancione per sporco medio e verde per sporco leggero.

Sul display vengono anche mostrate le informazioni relative alla carica residua, con indicatori relativi al livello dell’acqua sporca e pulita e a eventuali ostruzioni nei tubi o nella spazzola. Sono inoltre presenti i messaggi vocali, che accompagnano ogni operazione, con promemoria relativi alla carica della batteria, o indicazioni sulle operazioni di manutenzione da eseguire.

Il serbatoio dell’acqua pulita ha una capacità di ben 900 ml, una quantità più che sufficiente per pulire a fondo i pavimenti di tutta la casa. A differenza di quanto accade con la maggior parte dei secchi per i moci, dotati di un solo scomparto per l’acqua, Dreame H12 convoglia l’acqua sporca in un contenitore separato, così da permettere di pulire sempre e solo con acqua pulita. Il relativo serbatoio ha una capacità di 500 ml, sufficienti per pulire un paio di stanze di grandi dimensioni prima di dover essere svuotato.

Molto ricca la dotazione di serie che vede, oltre a Dreame H12 con la relativa impugnatura, anche la base di ricarica, che serve anche per la procedura di pulizia automatica, un alimentatore, un filtro di ricambio, due supporti per tenere gli accessori in ordine sulla base, una spazzola di ricambio e una confezione di soluzione detergente.

La batteria da 4.000 mAh, che si ricarica completamente in circa 5 ore, permette di pulire in maniera continua per oltre mezz’ora. Considerando però i tempi morti per cambiare stanza, si tratta di un tempo più che sufficiente per pulire abitazioni di medie dimensioni, ammesso che vogliate pulire casa in una sola volta.

In occasione del Black Friday potete ottenere un ottimo risparmio acquistando Dreame H12 su Amazon a 349 euro invece di 429 euro. Trovate altri prodotti in offerta, come Dreame l10s Ultra e molti altri, nella pagina del produttore su Amazon.

