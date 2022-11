Approfitterete delle offerte del Black Friday per assemblarvi un nuovo PC o per sostituire alcuni componenti di quello precedente? O piuttosto acquisterete un notebook privo di licenza per risparmiare sui costi? In questi casi è probabile che vi serva anche una licenza di Windows e, forse, anche una di Office per non avere problemi di aggiornamenti e per essere perfettamente in regola.

In queste ore MMORC, store online specializzato nella rivendita di chiavi di attivazione software, ha lanciato una promozione per il Black Friday, con sconti che raggiungono il 65% rispetto ai prezzi standard, già decisamente inferiori rispetto a quelli di riferimento di Microsoft e degli altri produttori interessati.

Il Black Friday di MMORC

A differenza di quanto accade con altri store online, nei quali dovete attendere la mail contenente i codici acquistati, su MMORC è sufficiente visitare questa pagina, dopo esservi autenticati, per trovare immediatamente tutte le chiavi pagate, pronte per essere utilizzate con i rispettivi software. Ricordate inoltre che potete pagare i vostri acquisti con PayPal, una garanzia in più nel caso qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, anche se potete sempre contare sul servizio di assistenza tecnica che risponde a questo indirizzo di posta elettronica.

Vediamo nel dettaglio le offerte del Black Friday di MMORC, con sconti per partono dal 48% per arrivare fino al 65% sui prodotti più ambiti. In promozione trovate le chiavi per Windows 10 e Windows 11 ma anche quelle per numerose versioni di Microsoft Office.

Per ottenere il 65% di sconto sulle seguenti licenze vi basta usare il codice TOE65 (il prezzo finale è quello indicato):

Se invece cercate dei bundle che includano Office e Windows, oppure versioni particolari di Office, con il codice TOE58 avrete uno sconto del 58%:

Non avete trovato quello che cercavate? Niente paura, con il codice TOE48 potete avere il 48% su questi prodotti, sicuramente i più richiesti del momento:

Su MMORC però non trovate solamente prodotti Microsoft ma anche tantissime altre occasioni. Tra queste anche una selezione dei migliori antivirus, per tenere sempre al sicuro il vostro computer dalle innumerevoli minacce della Rete:

Non vi resta che visitare il sito MMORC e trovare il software che fa alle vostre necessità, approfittando delle numerose offerte del Black Friday.

