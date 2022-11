Sky WiFi per già clienti Sky TV: Buono Amazon da 50 euro per il Black Friday

Tra le offerte del Black Friday di Sky c’è anche una nuova promozione dedicata ai già clienti Sky TV. Per chi ha un abbonamento Pay TV con Sky, infatti, c’è la possibilità di passare a Sky WiFi, l’offerta per la connessione Internet di casa proposta dall’azienda, beneficiando di una promo esclusiva. I già clienti Sky che scelgono Sky TV possono, infatti, contare su di uno sconto sul canone e su di un Buono Amazon da 50 euro in omaggio. Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al prossimo 28 di novembre. Vediamo come fare nel dettaglio per sfruttare la nuova offerta fibra di Sky:

Sky WiFi per già clienti Sky TV: per il Black Friday c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo

Il Black Friday di Sky conviene ancora di più. Per i già clienti Sky TV (a prescindere dalla tipologia di abbonamento attivato) è ora possibile attivare un abbonamento a Sky WiFi con condizioni davvero super vantaggiose. L’offerta per la connessione Internet di casa proposta da Sky ai suoi già clienti viene proposta, in occasione del Black Friday e, quindi, fino al prossimo 28 di novembre, con:

canone scontato per i primi 18 mesi

attivazione gratuita

Buono Amazon da 50 euro in regalo

Scegliendo quest’offerta sarà possibile attivare un abbonamento con connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload, oppure in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, in base alla copertura. L’offerta include anche la linea telefonica fissa.

Sky WiFi per già clienti Sky TV presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 29,90 euro al mese ma non ci sono vincoli di permanenza per il cliente che potrà, eventualmente, decidere di cambiare operatore senza penali. Nell’offerta è incluso, oltre al Buono Amazon da 50 euro in regalo, anche il modem Sky WiFi Hub in comodato d’uso gratuito.

Per i non clienti Sky TV, invece, Sky WiFi costa 29,90 euro al mese. La promozione per il Black Friday riservata ai clienti Sky TV è, quindi, davvero conveniente considerando la possibilità di ottenere uno sconto di 5 euro al mese per 18 mesi (per un risparmio di 90 euro) a cui sommare il vantaggio extra rappresentato dal Buono Amazon da 50 euro che rappresenta, senza dubbio, un plus non da poco.

Da notare, inoltre, che il Black Friday di Sky non si esaurisce qui. Fino al prossimo 28 di novembre, infatti, passare a Sky TV conviene ancora di più. Attivando un nuovo pacchetto TV, con vari bundle disponibili, sarà possibile beneficiare di uno sconto sul canone per 18 mesi e, inoltre, si riceverà una Xbox Series S in regalo che sarà consegnata entro Natale. Per maggiori dettagli rimandiamo al link qui di sotto:

Leggi anche: Sky lancia le nuove offerte per il Black Friday con Xbox Series S in regalo