Il Black Friday di Sky parte in anticipo. Da oggi e fino al prossimo 20 di novembre, infatti, la Pay TV mette a disposizione dei nuovi clienti una nuova offerta davvero molto interessante. Per chi attiva l’offerta Sky TV + Sky Sport oppure Intrattenimento Plus e Sky Cinema c’è la possibilità di sfruttare il canone scontato per 18 mesi oltre ad un bonus aggiuntivo. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’attivazione dell’abbonamento permetterà di ottenere gratis una Xbox Series S che sarà consegnata entro Natale. Ecco i dettagli della promozione:

Sky dà il via al Black Friday: Xbox Series S in regalo per i nuovi clienti

C’è tempo fino al prossimo 20 di novembre per sfruttare la nuova offerta di Sky per il Black Friday che mette a disposizione dei nuovi clienti una Xbox Series S in regalo. La console di Microsoft sarà consegnata prima di Natale e non prevede alcun costo aggiuntivo per i nuovi clienti. Per ottenere la Xbox Series S in regalo è sufficiente completare l’attivazione di uno dei due abbonamenti in promozione.

La prima offerta, Intrattenimento Plus + Sky Cinema, include:

Sky TV

Netflix con piano Base (ma con possibilità di passare al piano Standard, con 4 euro in più, oppure al piano Premium, con 8 euro al mese in più)

Sky Cinema (che include sempre, ricordiamo, l’accesso a Paramount+ senza costi aggiuntivi)

L’offerta in questione prevede un canone di 29,90 euro al mese per 18 mesi. In alternativa, è possibile scegliere Sky TV + Sky Sport che include i due pacchetti citati al costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi. Entrambe le offerte, inoltre, garantiscono l’accesso a Sky Go (disponibile su PC, smartphone e tablet) e a 12 mesi di Discovery+ senza costi aggiuntivi.

Da notare che c’è anche la possibilità di personalizzare gli abbonamenti, integrandoli con gli altri pacchetti Sky. Ad esempio, è possibile aggiungere Sky Calcio (+5 euro al mese) per seguire le partite di Serie A, Serie B e di tutti i campionati esteri trasmessi da Sky oppure Sky Kids (+5 euro al mese).

Per attivare l’offerta del Black Friday di Sky è sufficiente accedere al sito Sky, linkato qui di seguito, e seguire la procedura di sottoscrizione cliccando su Acquista ora oppure su Ti chiamiamo noi, per completare l’attivazione con un operatore del Servizio Clienti Sky via telefono.

Ricordiamo che la consegna della Xbox Series S proposta in regalo è garantita entro Natale (maggiori dettagli sulle tempistiche saranno poi forniti dopo l’attivazione dell’offerta) e che per la console non sono previsti costi aggiuntivi di qualsiasi tipo.

Le offerte Sky proposte appartengono alla gamma “Sky Smart“. Si tratta, quindi, di offerte senza vincoli. Alla fine dei 18 mesi di promozione, infatti, sarà possibile passare a nuove offerte Sky Smart oppure richiedere la disattivazione dell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivi.

Per tutti i dettagli in merito alla promozione vi rimandiamo ai link qui di seguito. Ripetiamo, infine, che le promozioni del black Friday di Sky sono valide fino al prossimo 20 di novembre:

Ricordiamo che è tutto pronto per la partenza del Black Friday che sarà poi seguito dal Cyber Monday. La nuova offerta di Sky è solo un esempio delle tante promozioni in arrivo nel corso delle prossime settimane.