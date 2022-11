Sembra che Redmi stia lavorando su delle nuove cuffie true wireless, in quanto sono da poco trapelati dei render relativi alle presunte cuffie TWS Redmi Buds 4 Lite.

Le immagini mostrano l’intero design del prodotto che apparentemente è molto simile a quello delle cuffie Apple AirPods 3.

Le cuffie Redmi Buds 4 Lite potrebbero sfoggiare un design simile alle AirPods 3 di Apple

Le immagini trapelate mostrano delle cuffie con lo stelo dritto e un design che non è tipicamente in-ear, un netto cambiamento rispetto alle Redmi Buds 3 Lite, quindi le Redmi Buds 4 Lite potrebbero perdere la funzionalità di cancellazione attiva del rumore.

Le immagini evidenziano che le cuffie hanno dei ritagli, probabilmente per consentire ai microfoni di rispondere alle chiamate e trasmettere i comandi vocali a Google Assistant, inoltre sono anche leggermente ricurvi per adattarsi meglio alle orecchie di chi le indossa.

L’astuccio di ricarica appare essenziale con due slot per riporre le cuffie e probabilmente include un LED per le notifiche. I render mostrano il successore delle Redmi Buds 3 Lite in una variante di colore bianco, tuttavia potrebbero esserci altre opzioni cromatiche al momento del lancio.

Anche se la fonte non menziona alcuna specifica hardware, le cuffie TWS Redmi Buds 4 Lite dovrebbero essere ancora un prodotto economico e offrire la più recente tecnologia Bluetooth, i controlli gestuali sugli auricolari, la possibilità di inviare comandi vocali a Google Assistant, Siri, e altri assistenti vocali. Probabilmente le cuffie TWS Redmi Buds 4 Lite saranno compatibili con Android e iOS e verranno lanciate anche in India.

