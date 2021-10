Redmi Buds 3 Lite ufficiali, economiche e con un design convincente

L’evento odierno nel quale Redmi ha presentato la nuova serie Redmi Note 11 e lo smartwatch Redmi Watch 2 ha visto anche l’annuncio delle nuove cuffie true wireless Redmi Buds 3 Lite, che arrivano a poco più di un mese dal lancio della versione “normale”. Le nuove cuffie riprendono il design delle sorelle maggiori ma con un prezzo decisamente competitivo, frutto di qualche ovvia rinuncia.

Redmi Buds 3 Lite, economiche ma di classe

Nonostante un prezzo decisamente competitivo, che scopriremo tra poco, le Redmi Buds 3 Lite offrono un design finalmente di qualità, lontano dalle AirBuds più economiche. Le cuffie ricordano le Galaxy Buds+, soprattutto per le alette in fondo alle cuffie, che garantiscono una migliore indossabilità e stabilità, nello sport come nella vita di tutti i giorni.

Il case invece ricorda quello delle AirPods Pro, anche se il design è stato utilizzato anche da altri produttori. Niente male quindi, stavolta Redmi si è lasciata ispirare dai migliori e il risultato si vede. Le Redmi Buds 3 Lite dispongono di driver da 6 millimetri e offrono la connettività Bluetooth 5.2, così da garantire un’ottima copertura del segnale e consumi ridotti.

La certificazione IP54 farà dormire sonni tranquilli a chi intende utilizzarle per lo sport, visto che ne garantisce la resistenza a sudore, schizzi d’acqua e polvere. I controlli sono di tipo touch e non mancano alcune chicche come una modalità a bassa latenza per gli appassionati di gaming e la cancellazione elettronica del rumore durante le chiamate.

Il case di ricarica, dotato di porta USB Type-C, offre un’autonomia complessiva di 18 ore, mentre con una singola carica delle cuffie l’ascolto può raggiungere le cinque ore. E nella confezione di vendita trovare gli immancabili seti di gommini, tre in questo caso, per adattare le cuffie al vostro orecchio.

Prezzo e disponibilità di Redmi Buds 3 Lite

Le cuffie Redmi Buds 3 Lite sono già in vendita in Cina al prezzo di 99 yuan, circa 13 euro al cambio attuale. Non ci sono al momento informazioni sull’arrivo sui mercati internazionali, ma è probabile che facciano il loro debutto insieme alla serie Redmi Note 11 nel corso delle prossime settimane.