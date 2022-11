Il mese scorso abbiamo appreso che dalla joint venture creata da Sony e Honda Motor potrebbe arrivare un’interessante soluzione capace di scuotere il settore della mobilità elettrica.

Una delle idee è quella di costruire un’auto elettrica attorno alle offerte di intrattenimento per cui Sony è diventata famosa e potrebbe includere anche la Playstation 5.

Sony e Honda pensano di includere la PlayStation 5 nelle loro auto elettriche

In un’intervista del Financial Times, i vertici di Sony Honda Mobility affermano che stanno progettando di costruire un’auto elettrica focalizzata attorno a musica, film e PS5. Izumi Kawanishi ha riferito che questa è la forza della coppia di colossi giapponesi rispetto a Tesla, oltre che un modo per Sony Honda di differenziarsi dalla casa automobilistica di Elon Musk, una battaglia contro Tesla.

Kawanishi, che in precedenza era a capo della divisione robotica AI di Sony, ha anche affermato che incorporare la piattaforma PlayStation 5 nelle loro auto era “tecnologicamente possibile”, mentre il presidente della joint venture Yasuhide Mizuno, che in precedenza era a capo della divisione automobili Honda, ha affermato che la società sta sviluppando i suoi processi di produzione delle future auto elettriche mettendo al primo posto i contenuti e che l’azienda introdurrà il suo primo veicolo nel mercato nordamericano entro il 2025.

Kawanishi ha riferito al FT che per godersi un’esperienza di intrattenimento di questo livello in auto non deve essere necessario guidarla, quindi Sony Honda Mobility dovrà sviluppare un apposito sistema di guida autonoma e questo richiederà del tempo, ha aggiunto l’ingegnere Sony che ha maturato esperienza con il cane robot Aibo e la PS3.

D’altronde il mercato dei veicoli elettrici è diventato un terreno fertile e ambito per aziende tecnologiche come Apple e Google che sviluppano anche veicoli elettrici insieme ai produttori di automobili tradizionali.

Il FT ha intervistato un analista di settore il quale ritiene che la joint venture sia un modo per Sony di commercializzare le sue offerte nell’ambito dell’intrattenimento, poiché il colosso tecnologico giapponese potrebbe vendere i suoi servizi e le sue offerte di contenuti ai conducenti delle sue future auto elettriche.

