Dal designer John Calkins arriva un nuovo interessante concept che ci mostra come potrebbe essere l’interfaccia di Apple CarPlay su un modello di Tesla del futuro.

Il concept in questione si basa su una struttura modulare e personalizzabile e presenta degli elementi che sono stati presi direttamente dall’interfaccia di nuova generazione di Apple CarPlay, anticipati dal colosso di Cupertino lo scorso giugno in occasione della Worldwide Developers Conference 2022.

Ecco come potrebbe essere l’interfaccia del futuro di CarPlay su Tesla

Prima di proseguire è bene ricordare che il team di Apple ha condiviso alcune immagini rendering di come potrebbe apparire la nuova interfaccia di CarPlay quando farà il suo esordio ufficiale sui primi veicoli alla fine del prossimo anno, aggiungendo inoltre che la piattaforma sarà più personalizzata per le auto su cui sarà implementata.

Nei progetti di Apple vi è quello di mettere a disposizione degli utenti una soluzione che sia in grado di consentire loro di personalizzare la propria esperienza di guida, scegliendo tra diversi design per gli indicatori e sfruttando appositi widget, in modo da poter visualizzare immediatamente alcune informazioni importanti, come ad esempio le condizioni meteo e la musica in riproduzione.

Ecco un esempio dell’interfaccia a cui sta lavorando il team di Apple:

Ebbene, a questo punto è arrivato il momento di scoprire come John Calkins immagina questa esperienza personalizzabile di Apple CarPlay su una Tesla Model 3 o Y.

La nuova interfaccia utente include contenuti della versione di CarPlay mostrata da Apple alla Worldwide Developers Conference 2022, come il contachilometri, il riquadro HomeKit e il calendario.

Nell’angolo in alto a sinistra viene visualizzata l’attuale velocità di guida con accanto lo stato della batteria mentre i controlli del climatizzatore sono nell’angolo in basso a sinistra.

Ed ecco come potrebbero apparire le applicazioni di Apple sullo schermo da 15 pollici di una Tesla:

Niente male, non trovate?

