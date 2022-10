Da una joint venture creata da Sony e Honda Motor potrebbe arrivare un’interessante soluzione capace di “movimentare” il settore della mobilità elettrica: i due colossi, infatti, nel giro di qualche anno mirano a lanciare sul mercato il loro primo veicolo elettrico.

Stando a quanto si apprende, tale veicolo dovrebbe essere pronto entro il 2026 e la sua commercializzazione dovrebbe riguardare inizialmente il Giappone e gli Stati Uniti.

Questo nuovo veicolo elettrico, che dovrebbe avere un prezzo premium, pare che offrirà agli utenti un nuovo sistema software sviluppato da Sony, con il quale sarà possibile usufruire di vari servizi di intrattenimento con appositi abbonamenti mensili.

Sony Honda Mobility prepara il suo primo veicolo elettrico

Allo stato attuale non sono stati forniti dettagli fondamentali sul primo veicolo di Sony Honda Mobility, come l’autonomia che la sua batteria sarà in grado di garantire, il suo prezzo o la piattaforma su cui si baserà.

Sony dovrebbe avere il compito di fornire il sistema software per tale nuova vettura, dai controller di bordo ai servizi basati su cloud che si collegheranno ai sistemi di intrattenimento e di pagamento.

Il colosso nipponico dovrebbe anche fornire dei sensori e altra tecnologia per un sistema di guida autonoma di Livello 3 (ossia un sistema che permetterà ai conducenti di guidare senza guardare la strada o manovrare il volante in autostrada, a condizione che siano sempre pronti a riprendere il controllo), che consentirà ai conducenti di prestare maggiore attenzione ai contenuti e ai servizi software che verranno offerti.

In pratica, dato che i sistemi a guida autonoma consentiranno ai conducenti di avere sempre più libertà, pare che Sony voglia farsi trovare pronta con soluzioni capaci di sfruttare questo nuovo modo di guidare, puntando su servizi che possano consentire di trascorrere il tempo nell’abitacolo divertendosi.

Il nuovo veicolo elettrico di Sony Honda Mobility dovrebbe essere lanciato anche in Europa ma al momento non sono stati forniti dettagli al riguardo. Staremo a vedere.