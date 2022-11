In occasione del Black Friday, NordVPN ha pubblicato un’offerta davvero niente male. Nel settore delle VPN rappresenta per molti uno dei mostri sacri, un nome che torna di frequente in questo settore di sicurezza digitale dove opera anche in altro modo, tramite altri servizi.

L’offerta del Black Friday in questione è fra le più ghiotte mai pubblicate, perché permette di ottenere uno sconto del 63% sul piano biennale Standard, a cui si aggiungono inoltre ben 3 mesi gratuiti, oltre ai soliti 30 giorni di servizio soddisfatti o rimborsati. Le altre formule scontate non sono da meno, ma scopriamone subito tutti i dettagli.

Offerta super per NordVPN, in sconto fino al 63% per il Black Friday

Grazie allo sconto promosso per il Black Friday il costo di NordVPN è più che dimezzato. Le offerte sono tutte molto allettanti, ma variano in termini di entità a seconda del piano che si va a scegliere, se annuale o biennale; se Standard, Plus o Completo.

Vi anticipiamo che per la formula mensile non sono previsti sconti, e che l’offerta più sostanziosa riguarda le formule biennali, specie il piano Completo. Comunque, ecco un prospetto veloce:

4,49 euro al mese il piano annuale Standard (45% di sconto)

(45% di sconto) 5,49 euro al mese il piano annuale Plus (48% di sconto)

(48% di sconto) 6,79 euro al mese il piano annuale Completo (59% di sconto)

(59% di sconto) 3,69 euro al mese il piano biennale Standard (55% di sconto)

(55% di sconto) 4,69 euro al mese il piano biennale Plus (55% di sconto)

(55% di sconto) 5,99 euro al mese il piano biennale Completo (63% di sconto)

Le differenze fra le formule offerte da NordVPN? Rispetto alla più economica Standard, la versione Plus offre Data breach scanner e Password manager multipiattaforma. Il piano Completo aggiunge a quanto detto anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato.

Per il resto, ricordiamo che tutti i piani indicati offrono 3 mesi gratis, oltre ai primi 30 giorni di prova (soddisfatti o rimborsati). Ciò detto, non ci resta che lasciarvi il link per approfittare della promozione e attivare NordVPN in offerta per il Black Friday, da cui è possibile scegliere il piano che più si confà alle vostre esigenze:

Link per attivare NordVPN con l’offerta del Black Friday

