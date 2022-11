Continuano le offerte del Black Friday del Samsung Shop. Lo store della casa coreana, infatti, ha lanciato in queste ore gli sconti #BlackFlashWeekend. Si tratta di nuove opportunità per acquistare i dispositivi della gamma Samsung come smartphone, tablet, notebook, monitor, smartwatch, TV ed elettrodomestici a prezzo scontato. Le promozioni sono valide fino al prossimo 21 di novembre. Ricordiamo che questi sconti sono compatibili con l’iniziativa #BlackSamsung che garantisce agli utenti un voucher di 300 euro per i prossimi acquisti sullo Shop di Samsung a fronte di un ordine minimo di 599 euro (comprendente anche più prodotti). Ecco i dettagli completi sulle offerte del week end del Samsung Shop:

Partono le offerte #BlackFlashWeekend del Samsung Shop

C’è tempo fino al prossimo 21 di novembre per sfruttare le offerte del #BlackFlashWeekend. Si tratta di una nuova serie di offerte flash valide per questo week end come parte delle promozioni lanciate da Samsung per il Black Friday. A disposizione degli utenti ci sono sconti su prodotti selezionati di tutte le categorie presenti sullo Shop. Oltre alle offerte dedicate agli smartphone ed ai tablet Galaxy, infatti, in questi giorni è possibile valutare anche altre offerte.

Ad esempio, ci sono gli smartwatch Galaxy Watch in offerta. Pe gli utenti è possibile acquistare il Galaxy Watch5 da 249 euro e il Galaxy Watch4 da 159 euro (in entrambi i casi si tratta della versione da 40 mm Bluetooth). Attenzione anche all’offerta dedicata alle Galaxy Buds2. Le cuffie true wireless di casa Samsung vengono proposte al prezzo di 89 euro invece di 149 euro. Sconto anche per le Galaxy Buds Live in offerta a 79 euro invece di 169 euro.

A questo giro, inoltre, Samsung propone sconti anche per vari modelli di Smart TV, a partire dalla serie top di gamma Neo QLED 8K e fino ad arrivare ai più economici, ma non per questo meno interessanti, Crystal UHD proposti a partire da 399 euro. In sconto ci sono anche i monitor, con promozioni riservate agli Smart Monitor ed alla gamma di monitor da gaming Odyssey. Da segnalare anche varie offerte molto interessanti sugli elettrodomestici.

Per un quadro completo sulle promozioni in corso per il #BlackFlashWeekend del Samsung Shop è possibile fare riferimento al link che trovate qui di sotto. Ricordiamo che per ogni ordine da almeno 599 euro si riceverà un voucher da 300 euro (la promo in questione termina il 24 di novembre). Per il pagamento, inoltre, è possibile richiedere il finanziamento a tasso zero con prima rata ad aprile 2023 oppure puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. La consegna è sempre gratuita. Ecco il link per le offerte:

Per tutti i dettagli relativi alla promozione che consente di ottenere un voucher da 300 euro in regalo durante il Black Friday è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Le nuove offerte flash del Samsung Shop vanno ad arricchire le tante iniziative in corso per questo periodo di sconti e promozioni. Per seguire tutte le offerte è possibile consultare le nostre pagine dedicate a Black Friday e Cyber Monday.

