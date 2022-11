Si torna di nuovo a parlare di riconoscimento facciale, in Italia. Il Garante della Privacy ha infatti reso nota l’apertura di un’istruttoria nei riguardi di due comuni, quelli di Arezzo e Lecce. L’annuncio è destinato naturalmente a rinfocolare le polemiche che sembravano un ricordo del passato. L’ultimo caso in tal senso era stato quello verificatosi a Como nel corso del 2020, quando il comune lombardo si dotò di tecnologie in grado di consentire il riconoscimento di un individuo mediante l’acquisizione di dati biometrici, nel caso specifico quelli del volto.

A rendersi responsabile di una condotta che in quel caso aveva spinto il Garante a esprimere un parere negativo è stato in particolare il comune di Lecce, mentre per quanto riguarda il centro toscano a farlo entrare nel mirino è stata la decisione di avviare la sperimentazione dell’utilizzo degli occhiali infrarossi per la rilevazione di infrazioni mediante la targa dei veicoli. Proprio incrociando i dati della targa con quelli di alcune banche dati nazionali, diventa infatti possibile verificare se i documenti del conducente sono in corso di validità o meno.

Nel caso del comune comasco, nel febbraio dello stesso 2020 il Garante aveva chiesto all’amministrazione di essere tenuto al corrente dell’impiego della tecnologia e della finalità che ispirava la sua adozione, vietando l’attivazione delle telecamere in un secondo momento.

A rendere ancora più ingarbugliata la situazione aveva peraltro concorso una verifica della tecnologia, di cui si era incaricato lo stesso Comune, la quale aveva portato in superficie una notevole incongruenza tra il sistema di riconoscimento che era stato richiesto sul bando di gara e quello che era stato scelto al termine della stessa. Le 16 telecamere adottate, infatti, si basavano su un sistema di face detection, non di face recognition, come inizialmente richiesto dal Comune.

La differenza non è di poco conto, in quanto la face detection identifica semplicemente se è presente un volto umano all’interno di un’immagine o di un video, ma non può identificare la persona, come avviene nel secondo caso. Con l’utilizzo di queste tecniche, comunque, è possibile dare vita a molte operazioni di grande utilità, come la prevenzione di frodi e furti d’identità, l’identificazione di criminali o il ritrovamento di bambini scomparsi.