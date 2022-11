L’aria del Black Friday comincia a farsi sentire anche in Casa DAZN che, in collaborazione con Deezer, oggi ha reso noto l’avvio di una promozione davvero niente male. In soldoni, tutti i clienti DAZN hanno la possibilità di usare Deezer Premium gratuitamente per 6 mesi. Basta chiederlo e seguire quanto riportiamo a seguire.

Come attivare Deezer Premium gratis per 6 mesi con DAZN

Per chi non lo sapesse, Deezer Premium è il piano a pagamento dell’omonimo servizio di streaming musicale, che include oltre 90 milioni di brani, migliaia di podcast, ascolto offline e niente pubblicità, al prezzo di 10,99 euro al mese. Ebbene, da oggi, 16 novembre e fino al 31 gennaio 2023, i clienti DAZN possono utilizzare tale servizio gratuitamente per 6 mesi.

Per attivare Deezer Premium gratis c’è da sapere che a tutti gli utenti DAZN invierà un voucher dedicato via e-mail contenente l’apposito codice alfanumerico da inserire nello spazio dedicato all’interno di questa pagina web. Fatto questo, non resta che seguire le indicazioni ivi riportate, inserire un metodo di pagamento valido (per il rinnovo, che è tuttavia eventuale) e accedere al servizio di streaming musicale tramite il proprio account Deezer o creandone uno nuovo.

Al termine dei 6 mesi di prova, che è riservata ai nuovi clienti o a chi non ha mai beneficiato di un periodo di gratuità con un piano Deezer, il servizio si rinnoverà al prezzo scontato di 9,99 euro al mese. Per disattivare il piano Deezer Premium e non rischiare di pagare alcunché basta disdire almeno 48 ore prima della data di rinnovo seguendo la procedura standard.

Maggiori dettagli li trovate in questa pagina contenente i termini e le condizioni della promozione in questione, promo che vi ricordiamo essere valida per chi attiva il voucher inviato via e-mail entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Vai a: link per iscriverti a DAZN



Potrebbero interessarti anche: Come disdire l’abbonamento DAZN o riattivare il servizio e DAZN non funziona: come risolvere e consigli

Vi ricordiamo di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove vi segnaliamo in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare sul web: ecco il link diretto. Infine, non dimenticatevi che il Black Friday 2022 e il Cyber Monday 2022 sono alle porte: salvate le nostre pagine dedicate e aggiungetele ai preferiti per farvi trovare pronti.