Risponde al nome Amazfit POP 2 l’ultima proposta del noto brand facente capo a Huami: il wearable, già oggetto di recenti indiscrezioni è stato annunciato ufficialmente per il mercato indiano negli scorsi minuti ed è caratterizzato, tra le altre cose, da un display AMOLED da 1,78 pollici di forma squadrata, dal supporto ad un elevato numero di modalità sportive e da un posizionamento di prezzo piuttosto interessante, che lo porta a scontrarsi direttamente coi vari Realme Watch 3 Pro e OnePlus Nord Watch.

Caratteristiche tecniche di Amazfit POP 2

Amazfit POP 2 dispone, come detto, di uno schermo AMOLED da 1,78 pollici di forma squadrata con risoluzione HD. Il display dello smartwatch può essere personalizzato dall’utente con una collezione di oltre 150 quadranti e supporta la funzione always-on display. Per quanto riguarda la parte costruttiva, il wearable è realizzato in lega di alluminio, dispone di un tasto fisico sul lato destro ed è resistente all’acqua fino a 5 metri.

Quanto alla parte dedicata alla salute, non mancano sensori del battito cardiaco e SpO2, tracciamento del sonno e avvisi di sedentarietà. Il tutto è completato dal supporto ad oltre 100 modalità sportive.

Per quanto riguarda le peculiarità, è importante sottolineare che Amazfit POP 2 è dotato di speaker di sistema e di microfono, pertanto si presta anche all’utilizzo per le chiamate Bluetooth; non va dimenticata, inoltre, la presenza di un assistente vocale integrato. Tra le altre cose, gli utenti possono usare lo smartwatch per controllare la musica in riproduzione sullo smartphone e come tasto di scatto remoto per la fotocamera. Non mancano notifiche dei social media, meteo, promemoria e altro ancora.

Il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 270 mAh che dovrebbe garantire fino a 10 giorni di autonomia e supporta la connettività Bluetooth 5.2. A bordo del wearable c’è ovviamente Zepp OS.

Prezzo e disponibilità

Amazfit POP 2 viene proposto nei colori Black e Pink e viene proposto sul mercato indiano al prezzo di listino di 3.999 Rs (circa 47 euro al cambio attuale), ma in data 22 novembre sarà in offerta lancio sullo store del brand e su Flipkart a 3.299 Rs (circa 39 euro). Al momento non ci sono informazioni in merito all’eventuale arrivo del modello su altri mercati.

