Dopo settimane di indiscrezioni e a un anno e mezzo dal primo orologio smart, OnePlus ha svelato nella giornata di oggi il suo nuovo smartwatch economico. Si chiama OnePlus Nord Watch e, dalla sua, si presenta con uno schermo OLED piuttosto ampio, promette fino a 10 giorni di autonomia, vanta un ampio parco di attività sportive monitorabili, certificazione IP68, ma non ha né il GPS, né un chip NFC, purtroppo. Comunque, scopriamone insieme tutti i dettagli.

Caratteristiche e funzioni di OnePlus Nord Watch

Nonostante sia più giovane di oltre un anno non aspettatevi di trovare la medesima qualità e dotazione di OnePlus Watch. D’altronde, la parola Nord, dovrebbe rendere chiara la collocazione di questo nuovo smartwatch, che punta forte sul rapporto qualità-prezzo, collocandosi fra gli economici del mercato degli indossabili.

Cosa gli manca

OnePlus Nord Watch, difatti, come anticipato, non ha un modulo GPS integrato con cui poter registrare le proprie attività all’aperto. Questo significa che, per avere una traccia del percorso effettuato relativa alla propria attività, con chilometraggio e tutto il resto, serve collegare lo smartwatch al telefono sfruttando il sistema di geolocalizzazione di quest’ultimo.

L’altra “macchia” da segnalare, più o meno importante a seconda delle abitudini di ciascuno, è la mancanza di un chip NFC, che di base non permette di effettuare pagamenti contactless con OnePlus Nord Watch.

Specifiche tecniche

Ciò detto, passiamo alla scheda tecnica di OnePlus Nord Watch. Si tratta di uno smartwatch con rapporto di forma squadrato, che monta uno schermo AMOLED da 1,78″ con risoluzione 368 x 448 pixel (326 PPI la densità), refresh rate da 60 Hz, e 500 nit di luminosità massima. 70,7% il rapporto fra schermo e superficie anteriore, per dare un’idea dell’ottimizzazione degli spazi.

Presente il sensore ottico per monitorare la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue, il Bluetooth 5.2, un accelerometro a tre assi, 256 MB di memoria interna e una batteria da 230 mAh, che gli garantisce fino a 10 giorni di autonomia con uso tipico, 30 in standby.

Discorso dimensioni e peso, OnePlus Nord Watch misura 45,2 x 37,2 x 10,4 mm e pesa 52,4 grammi con incluso il cinturino in silicone. La certificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere.

Le funzioni

OnePlus Nord Watch integra di serie una libreria formata da oltre 100 watch faces con cui personalizzarne l’estetica a proprio piacimento. Numeri simili li ritroviamo per quel che riguarda le attività sportive monitorabili, 105, alcune delle quali sono rilevabili automaticamente (corsa e camminata).

Discorso salute, OnePlus Nord Watch permette di monitorare i livelli di stress, il ciclo, il sonno (in fasi), la saturazione dell’ossigeno e, chiaramente, la frequenza cardiaca 24 ore su 24. La funzione One-tap Measurements fornisce inoltre un quadro veloce sui principali parametri vitali.

Lato smart, oltre mostrare le notifiche e le chiamate, lo smartwatch permette di controllare la riproduzione musicale o di scattare una foto con lo smartphone da remoto.

Immagini di OnePlus Nord Watch

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di OnePlus Nord Watch

OnePlus Nord Watch è disponibile in due colori, Midnight Black e Deep Blue, in vendita per il momento solo sul mercato indiano al prezzo di 6.999 rupie indiane, circa 87 euro secondo il cambio attuale (il prezzo di lancio della versione nera costa invece 4.999 rupie, circa 62 euro).

Al momento non abbiamo informazioni relative a un’eventuale commercializzazione italiana, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Potrebbero interessarti anche: i migliori smartatch con e senza Wear OS – i migliori sportwatch del mese