La scheda prodotto relativa allo smartwatch Amazfit Pop 2 è stata da poco pubblicata sul sito Web Amazfit India. La pagina evidenzia che il dispositivo indossabile di Amazfit è in arrivo prossimamente e che i pre-ordini inizieranno a breve.

La pagina Web del prodotto non fornisce una data di lancio esatta, tuttavia potrebbe arrivare anche in altri mercati come Nord America ed Europa, poiché lo smartwatch Amazfit è stato recentemente individuato all’interno di Bluetooth Launch Studio.

Amazfit Pop 2 è vicino al lancio con un display da 1,78 pollici

Amazfit Pop 2 sfoggia un display AMOLED HD da 1,78 pollici (circa 45 mm) con oltre 150 quadranti disponibili e si connette allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 per le funzionalità come chiamate, controllo remoto della riproduzione musicale, notifiche delle app e assistente vocale.

Le funzionalità sanitarie includono il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue e dell’esercizio fisico con oltre 100 modalità sportive disponibili.

L’app Zepp Active consente di visualizzare i dati relativi alla salute e all’allenamento attraverso varie impostazioni e secondo l’azienda l’autonomia dello smartwatch può arrivare fino a 10 giorni con una singola carica.

Amazfit Pop 2 è impermeabile secondo il livello IP68 e sarà disponibile nei colori nero e oro rosa con cassa in metallo, pulsante in acciaio inossidabile e cinturino in silicone, tuttavia il prezzo non è ancora stato annunciato.

