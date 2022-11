La possibilità di personalizzazione è da sempre uno dei punti di forza dei dispositivi pensati per il gaming: basta pensare a tastiere, PC, scrivanie, alla possibilità di renderle uniche con luci RGB, skin adesive e molto altro. Per le sedie da gaming, un accessorio molto utilizzato anche da chi lavora da casa o in ufficio e vuole il massimo dell’ergonomia, non ci sono però possibilità di modifica.

Immaginate di aver acquistato la vostra sedia Secretlab da qualche mese e di aver appena scoperto una nuova colorazione, magari un’edizione speciale dedicata alla vostra serie TV preferita o a un supereroe. Cambiare sedia è improponibile, soprattutto perché parliamo di prodotti di alta qualità, destinati a durare parecchi anni prima che sia necessario sostituirli.

Secretlab ha trovato una soluzione anche a questo problema, creando SKINS, la prima linea di skin per sedie creata esclusivamente per la linea Secretlab TITAN EVO 2022, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione. Si tratta di skin, anche se le possiamo definire copri sedie, realizzate in Softweave Plus, con un sistema che permette loro di adattarsi alla perfezione alla forma della sedia, rendendola indistinguibile rispetto a una senza skin.

Il risultato è un mix tra morbidezza, elasticità e durabilità, che vi permette di cambiare look alla sedia senza doverla sostituire. Se ad esempio avete acquistato una sedia in similpelle ma nei mesi più freddi la trovate poco accogliente, ecco che con una Secretlab SKINS potete renderla più calda e accogliente. Allo stesso modo in estate, quando magari siete più propensi a sudare, potete rimuovere la skin, lavarla e avere una sedia sempre pulita e profumata, senza dover ricorrere a procedure complicate per lavare la sedia.

Senza contare che in questo modo la vostra sedia rimarrà immacolata e al riparo sia dall’usura del tempo sia dallo sporco che con il tempo si può accumulare. E se vi capita di rovesciare una bibita, niente paura, si toglie la skin, si lava normalmente e in poche ore la sedia è come nuova. Le Secretlab SKINS sono composte da due pezzi, uno per lo schienale e uno per la seduta, da tenere in posizione con cerniere e clip, con una procedura che richiede al massimo tre minuti per essere completata.

Le SKINS sono disponibili in tre misure, le stesse in cui possono essere acquistate le sedie della serie TITAN EVO 2022, sette colori base (Black, Charcoal Blue, Arctic White, Frost Blue, Plush Pink, Soda Purple e Mint Green) e nove edizioni speciali: Star Guardian, K/DA POP/STARTS, Jinx, Dark Knight, Casa Stark, Casa Lannister, Casa Targaryen, Cyberpunk 2077 e The Witcher. I prezzi partono da 199 euro e la disponibilità è fissata per il 30 dicembre. Per i preordini e per maggiori dettagli in merito vi rimandiamo alla pagina del sito ufficiale.