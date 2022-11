La festa dei single, che si celebra ogni anno l’11 novembre, è indubbiamente l’occasione migliore per regalarsi una licenza originale di Windows e Office, grazie alle offerte messe in piedi da Godeal24 che sconta numerose licenze Microsoft ma non solo. Nato qualche tempo fa in Cina per celebrare l’orgoglio di essere single, il Single’s Day è diventato col tempo una festa molto importante in tutto il mondo, diventando popolare quasi come il Black Friday, che di fatto anticipa di qualche settimana.

Il Single’s Day di Godeal24

La promozione di Godeal24 celebra degnamente il festival dello shopping, con sconti che raggiungono, e in alcuni casi superano, il 90% rispetto al prezzo di listino dei prodotti. Microsoft Office 2021, ad esempio, può essere vostro a soli 25,11 euro, oltre il 90% in meno rispetto agli oltre 400 euro richiesti da Microsoft sullo store online. Ma se trovate altre quattro persone (amici, conoscenti o familiari) a cui serve una licenza di Office 2021, o se avete numerosi PC in casa, potete pagare una singola licenza poco più di 13 euro, per un risparmio davvero impressionante.

E se invece della versione più recente di Microsoft Office cercate qualcosa di più datato, compatibile magari con i computer più vecchi, potete rivolgervi a Office 2019 o Office 2016, disponibili a prezzi ancora più convenienti. Su Godeal24 acquistate il solo codice di attivazione, che riceverete via mail insieme al link che vi servirà per scaricare il relativo software dal sito ufficiale del produttore. E se doveste incontrare qualche problema ricordate che Godeal24 offre un supporto tecnico 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per tutta la durata della validità della licenza acquisita/

Windows è da tempo il sistema operativo più diffuso, quantomeno a livello domestico, e con le tante novità introdotte da Windows 11 sta diventando un must have per tutti. Il nuovo sistema operativo, insieme a Windows 10, è tra i protagonisti di questo Single’s Day, con prezzi imbattibili per entrambe le versioni, senza che sia necessario utilizzare codici sconto per ottenere i prezzi indicati.

Se dovete acquistare una chiave di Windows e una di Office potete sfruttare i tantissimi bundle preparati da Godeal24, a cui applicare il codice sconto GOLE62 per ottenere il prezzo indicato, scontato del 62% rispetto al prezzo originario:

Con il codice GOLE50 invece potete ottenere uno sconto del 50% su alcune licenze particolari di Windows:

Su Godeal24 trovate anche numerosi applicativi per PC e Mac, per tenere sempre in ordine il vostro computer e proteggerlo dalle minacce della Rete. Qui sotto una piccola selezione, ma sul sito trovate molte altre utility scontatissime.

Le licenze acquistate su Godeal24 sono al 100% originali e genuine, utilizzabili a vita con la possibilità di ricevere gli aggiornamenti ufficiali dal produttore (almeno fino a quando è garantito il supporto). Lo store le acquista da compagnie che le dismettono per inutilizzo. In questo modo è possibile sapere la provenienza e la legittimità delle licenze, senza alcuna sorpresa per l’utente finale.

Chiudiamo segnalando la possibilità di pagare gli acquisti con PayPal, così da dormire sonni tranquilli e ottenere subito un rimborso nel caso in cui ci dovessero essere problemi.

Informazione Pubblicitaria