Giusto qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia della possibilità di vedere, in futuro, in commercio computer a prezzi vantaggiosi grazie all’aggiunta di annunci pubblicitari nel sistema. Microsoft sembra vagliare seriamente l’ipotesi e, stando a quanto individuato nelle build di anteprima, pare che Windows 11 possa ricevere più pubblicità e pop up.

Microsoft potrebbe portare più annunci su Windows 11

Sembra che il colosso di Redmond stia testando, nelle ultime build di anteprima, una serie di modifiche tra cui l’introduzione di annunci pubblicitari e pop up sulla barra delle applicazioni; si tratta nello specifico di avvisi inerenti all’account Microsoft e a One Drive.

Una volta aperto il menù Start e cliccato sull’icona del proprio profilo, l’utente potrebbe visualizzare consigli come “Esegui il backup dei tuoi file”, “Registrati per un account Microsoft” e “Completa il tuo profilo”.

L’azienda ha giustificato l’introduzione di quanto sopra come un aiuto per gli utenti meno esperti, peccato che questi suggerimenti vengano visualizzati insieme a tasti che consentono azioni particolari, come la disconnessione dall’account o la modifica delle impostazioni di quest’ultimo.

Al momento Microsoft sta testando la nuova visualizzazione degli annunci (perché di questo a conti fatti si tratta, di annunci, volti ad esempio all’attivazione di un abbonamento supplementare) con un ristretto numero di tester; in base ai feedback ricevuti dalla community di utenti l’azienda prenderà le proprie decisioni.

